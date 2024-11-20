Эстония в матче Лиги наций минимально проиграла Словакии

Как и в сентябре в Лиллекюла, Эстония играла напористо. Первый тайм в Трнаве получился и и с точки зрения игры, и с точки зрения статистики равным, хотя словаки предприняли восемь атак, а эстонцы - только одну. Однако по-настоящему опасный момент у хозяев поля был лишь один, когда Ласло Бенеш из немецкой высшей лиги попал в перекладину.

Во втором тайме Эстония сильно просела, хотя и не так критично, как в субботнем матче против Азербайджана. Тем не менее, словаки мощно усилили давление и вынудили Эстонию ошибиться. Фатальная ошибка произошла на 72-й минуте, когда Михаэль Шеннинг-Ларсен ошибся с передачей и этой ситуацией воспользовался словацкий нападающий Давид Стрелец и забил победный гол.

В этом году Эстония остается с 4 очками в Лиге наций на уровне «С». Азербайджан вылетел в лигу «D», словаки будут играть в стыковых матчах.