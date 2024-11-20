Управляющий Tallinna Kaubamaja: вероятно, скоро мы достигнем дна

Руководитель Tallinna Kaubamaja и председатель правления Союза торговцев Эркки Лаугус отметил, что в последние кварталы спад в торговле усилился, а последствия налоговых изменений еще впереди в следующем году: «С другой стороны, люди уже привыкли к негативному фону, и его влияние уменьшается. Вероятно, мы приближаемся ко дну».

Поскольку внешнюю среду изменить невозможно, по словам Лаугуса, внимание сосредоточено на внутренних вопросах компании - эффективности, оптимальном уровне складских запасов и закупках, а также удержании сотрудников: «Спад близится к концу хотя бы потому, что количество игроков на рынке сокращается, и это дает новые возможности для тех, кто выживет».