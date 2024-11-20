По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Эркки Лаугуса, Эстонии следует активно позиционировать себя как часть Северных стран, чтобы привлечь компании, которые в противном случае могли бы отказаться от инвестиций из-за страха войны, сообщают «Деловые ведомости».
Управляющий Tallinna Kaubamaja: вероятно, скоро мы достигнем дна
Руководитель Tallinna Kaubamaja и председатель правления Союза торговцев Эркки Лаугус отметил, что в последние кварталы спад в торговле усилился, а последствия налоговых изменений еще впереди в следующем году: «С другой стороны, люди уже привыкли к негативному фону, и его влияние уменьшается. Вероятно, мы приближаемся ко дну».
Поскольку внешнюю среду изменить невозможно, по словам Лаугуса, внимание сосредоточено на внутренних вопросах компании - эффективности, оптимальном уровне складских запасов и закупках, а также удержании сотрудников: «Спад близится к концу хотя бы потому, что количество игроков на рынке сокращается, и это дает новые возможности для тех, кто выживет».
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