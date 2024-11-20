Осиновский: Райк теперь должна доказать, что коалиция со Стальнухиным была верным решением

Осиновский заявил, что не стал бы создавать коалицию со Стальнухиным, а Райк теперь должна доказать Эстонии, что приняла правильное решение.

«Если вопрос заключается в том, будут ли Нарвой сообща управлять разные ячейки Центристской партии или Нарвой будет управлять Катри Райк, то я думаю, последний вариант для Нарвы предпочтительнее», – сказал Осиновский в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Райк при таком сценарии мэром в горуправе Михаила Стальнухина, гость передачи сказал, что не согласен с такой оценкой.

По словам Осиновского, он высказал Райк свою точку зрения о том, что коалиция со Стальнухиным является неразумной.