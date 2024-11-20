Фото Утром в Эстонии произошла тяжелая авария: погиб 19-летний юноша

На 18-м километре дороги Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева столкнулись два легковых автомобиля. «По первоначальным данным, автомобиль Citröen Berlingo, за рулем которого был 19-летний юноша, на прямом участке дороги по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Ranger. Последним автомобилем управлял 42-летний мужчина. Водитель Citröen погиб на месте происшествия, 42-летнего водителя доставили на медосмотр в больницу», - рассказал начальник группы Раквереского отделения полиции Тауно Веттик.