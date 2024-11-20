Эксперт: как защитить от замерзания водопроводные трубы и счетчики

Толщина изоляционного материала водопроводных труб должна составлять не менее 9 мм, что и летом защитит трубы от образования конденсата – его иногда ошибочно принимают за признак протечки трубопровода.

На дачах и в загородных домах, где зимой не живут и отопления нет, воду следует перекрывать в месте подключения. Для этого необходимо обратиться к местному поставщику услуг водоснабжения, который перекроет воду в точке подключения и снимет счетчик. После этого необходимо открыть все краны, чтобы оставшаяся вода вышла из труб, поскольку вызванная замерзанием воды авария может привести к значительному ущербу.

Общее состояние трубопровода также играет важную роль. Старые, ржавые или поврежденные трубы гораздо более уязвимы к замерзанию. Проржавевшие трубы хрупкие и легко могут разрушиться. Наиболее уязвимые места часто остаются незаметными – например, соединения с резьбой и фитинги. Если специалист рекомендует провести реконструкцию трубопровода, это определенно стоит сделать.

Защитите свою систему водоснабжения от холода, убедившись, что трубопровод находится в хорошем состоянии и готов к зиме, особенно если здание не отапливается. Если вы планируете модернизацию или реконструкцию трубопровода, обязательно ознакомьтесь с техническими требованиями предприятия водоснабжения своего региона. Это позволит в будущем без проблем установить смарт-счетчик. Тщательно подготовленная система водоснабжения поможет избежать опасности замерзания и продлить срок службы труб.

Что делать, если трубопровод все-таки замерз

• Если трубопровод начинает замерзать, а утеплить его невозможно, в качестве кратковременной меры можно оставить водопроводный кран приоткрытым – движение воды будет снижать скорость промерзания трубопровода.

• Если вода в трубе уже замерзла, первым делом следует разобрать легко снимаемые соединения, чтобы во время оттаивания воде было куда расширяться, и она могла вытекать из трубопровода. Если соединения не разобрать, может произойти разрыв трубопровода. Это актуально и весной, когда тепло начинает растапливать замерзший трубопровод. В случае обширного замерзания рекомендуется обратиться к профессионалам в области водопроводных работ.