Начавшаяся неделя принесет в Эстонию первые морозы – зима уже близко. Сейчас самое время проверить, достаточно ли защищены от холода счетчик и водопроводные трубы вашего дома.
Эксперт: как защитить от замерзания водопроводные трубы и счетчики
Руководитель по замерам воды Tallinna Vesi Эрго Пыдер рассказал, как предотвратить возникновение проблем и обеспечить морозоустойчивость системы водоснабжения дома.
Во время прошлогодних похолоданий многие домовладельцы вынуждены были нести дополнительные расходы, поскольку цифровые водомеры выходили из строя из-за того, что помещение, где они находились, слишком сильно охлаждалось. С приходом потепления возрастало количество случаев разрыва неутепленных труб. При потеплении вода расширяется, что приводит к разрыву труб.
Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо следить за тем, чтобы температура в помещении с водомерным узлом не опускалась ниже +3 градусов и не возникали сквозняки. Помещение должно быть хорошо утеплено и, по возможности, отапливаемым.
Если водомерный узел находится в подвале, важно убедиться, что все окна и двери там закрыты, поскольку сквозняк ускоряет замерзание труб. Кроме того, следует оценить теплоизоляцию окон. Подвальные окна с одинарным стеклом требуют дополнительного утепления, например, с помощью минеральной ваты или пенопласта. Пластиковые окна или окна с многослойным стеклом в дополнительном утеплении не нуждаются.
В ситуации, когда температура в помещении с водомерным узлом опускается ниже нуля, а потребление воды низкое или вообще отсутствует, одной лишь изоляции труб для защиты от замерзания может оказаться недостаточно. В этом случае можно использовать нагревательный кабель, проложенный под изоляционным материалом. Если температура в помещении держится выше +3 градусов, нагревательный кабель использовать не требуется.
Толщина изоляционного материала водопроводных труб должна составлять не менее 9 мм, что и летом защитит трубы от образования конденсата – его иногда ошибочно принимают за признак протечки трубопровода.
На дачах и в загородных домах, где зимой не живут и отопления нет, воду следует перекрывать в месте подключения. Для этого необходимо обратиться к местному поставщику услуг водоснабжения, который перекроет воду в точке подключения и снимет счетчик. После этого необходимо открыть все краны, чтобы оставшаяся вода вышла из труб, поскольку вызванная замерзанием воды авария может привести к значительному ущербу.
Общее состояние трубопровода также играет важную роль. Старые, ржавые или поврежденные трубы гораздо более уязвимы к замерзанию. Проржавевшие трубы хрупкие и легко могут разрушиться. Наиболее уязвимые места часто остаются незаметными – например, соединения с резьбой и фитинги. Если специалист рекомендует провести реконструкцию трубопровода, это определенно стоит сделать.
Защитите свою систему водоснабжения от холода, убедившись, что трубопровод находится в хорошем состоянии и готов к зиме, особенно если здание не отапливается. Если вы планируете модернизацию или реконструкцию трубопровода, обязательно ознакомьтесь с техническими требованиями предприятия водоснабжения своего региона. Это позволит в будущем без проблем установить смарт-счетчик. Тщательно подготовленная система водоснабжения поможет избежать опасности замерзания и продлить срок службы труб.
Что делать, если трубопровод все-таки замерз
• Если трубопровод начинает замерзать, а утеплить его невозможно, в качестве кратковременной меры можно оставить водопроводный кран приоткрытым – движение воды будет снижать скорость промерзания трубопровода.
• Если вода в трубе уже замерзла, первым делом следует разобрать легко снимаемые соединения, чтобы во время оттаивания воде было куда расширяться, и она могла вытекать из трубопровода. Если соединения не разобрать, может произойти разрыв трубопровода. Это актуально и весной, когда тепло начинает растапливать замерзший трубопровод. В случае обширного замерзания рекомендуется обратиться к профессионалам в области водопроводных работ.