Правление СДПЭ не поддержало коалицию Катри Райк с фракцией Стальнухина

«Райк не получила поддержки правления партии, - подтвердил Ляэнеметс. - Для всего правления это непростой вопрос, как будто ответственность лежит на нас. Речь идет не о социал-демократах, а об избирательном союзе. Мы не можем влиять на решения, которые принимаются в Нарве, но нас это не устраивает».

«Я и раньше высказывал мнение, что такие люди, как Михаил Стальнухин, не должны осуществлять государственную власть в Эстонии. Это уже другой вопрос, как этого добиться. По какой-то причине в Эстонии таких людей избирают», - отметил он.

«Сейчас в Нарве выбор таков, что либо создавать коалицию с представителями Центристской партии, которые мыслят как Михаил Стальнухин и выстроили там коррумпированную вертикаль власти, либо с фракцией Стальнухина, которая ничем не отличается от Центристской партии. В Эстонии говорят: две половинки одной ягодицы. У тебя есть выбор: одно или другое, либо оставаться в оппозиции. Примечательно и то, что Катри Райк - единственный человек эстонской национальности в этом городском собрании», - сказал Ляэнеметс.

«Я не знаю, выиграет ли Эстония от того, что в оппозиции окажется единственный представитель эстонской национальности? Когда в Нарве убирали памятники советской эпохи, Катри Райк как мэр была отличным партнером для силовых структур. Кто будет управлять городом? Думаю, все-таки Катри Райк. Она не пасует, когда нужно отстаивать интересы Эстонии», - заявил Ляэнеметс.

Ляэнеметс отметил, что происходящее в Нарве, безусловно, окажет какое-то влияние на СДПЭ, но выразил надежду, что люди поймут: у правления партии одна позиция, а у Катри Райк - другая.

«Мы не EKRE, которые исключают членов правления за разногласий. В конечном счете, разные точки зрения в демократическом обществе для нас важны. Однако вчера правление партии четко выразило свое мнение - оно не носило благоприятного или поддерживающего характера», - подчеркнул он.

Ляэнеметс добавил, что за происходящее в Нарве должны начать нести ответственность и другие партии, а не только социал-демократы.