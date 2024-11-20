Автовладельцы и не догадываются: шины с этой маркировкой запрещено использовать зимой

«Выбор правильных шин имеет решающее значение для безопасности и устойчивости на дороге. Это также важно при возникновении страховых случаях. Например, если произойдет авария, а затем выяснится, что на автомобиле стояли неправильные или чрезмерно изношенные шины, страховая компания может сократить размер компенсации или вообще отказаться от ее выплаты. Также водитель может получить штраф от полиции, – объяснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов. – Тем не менее основной мотивацией для выбора правильных шин должен быть не страх перед штрафами, а собственная безопасность и безопасность других участников движения».

На зимних шинах обязательно должна быть маркировка, указывающая, что это действительно зимние шины. Ей является символ горной вершины с тремя пиками и снежинкой – так называемая маркировка 3PMSF.

«Здесь важно помнить, что два года назад в Эстонии начали действовать новые требования, согласно которым только шины с маркировкой в виде горных пиков и снежинки считаются зимними. Ранее к их числу относили также шины с маркировкой M+S (Mud and Snow), но теперь зимними они больше не считаются, – отметил Семенов. – Мы видим, что для некоторых водителей это до сих пор оказывается неожиданностью».

Исключение составляют внедорожные шины с маркировкой POR. Для таких шин наличие символа горных пиков и снежинки не требуется.