В Рийгикогу откроется выставка, посвященная Году богатства культур

Основная тема выставки - многообразие культур в Эстонии сегодня и в первой половине прошлого столетия, достигнутое благодаря вкладу различных общин в культурную жизнь нашей страны.

По словам спикера Рийгикогу Лаури Хуссара, именно благодаря различию культур жившие здесь в разные времена народы смогли объединиться и достичь лучшего взаимопонимания. «Это и стало основой нашего богатства культур», - добавил он.

«Открытая сегодня выставка поможет лучше понять историю формирования культурного многообразия Эстонии и влияние на него культур проживающих здесь народов», - отметил Хуссар.

В 2025 году исполняется сто лет с момента создания в Эстонии Закона о культурной автономии. Выставка связана с этим исключительным документом, принятым Рийгикогу в 1925 году и действовавшим до начавшейся летом 1940 года оккупации Эстонии Советским Союзом. Этот закон позволял национальным меньшинствам самостоятельно организовывать свою культурную и образовательную среду.

Через сто лет после принятия закона выставка призывает посетителей совместно поразмышлять об истории культуры Эстонии, организации разностороннего общества и правах национальных меньшинств. Особое внимание уделяется истории еврейской общины и общины балтийских немцев, когда-то создавших в Эстонии свои культурные автономии.

Многонациональное эстонское государство частично уходит корнями в Средневековье. В разные времена и по разным причинам территории нашей страны привлекали переселенцев из других земель. Так, в начале 20-го века Эстония стала историческим домом для примерно десятка разных национальностей.

Выставка подготовлена в сотрудничестве между Эстонским историческим музеем, Целевым учреждением интеграции, Министерством культуры и Канцелярией Рийгикогу. Она будет открыта до 31 января 2025 года. Посетить ее можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы попасть в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь удостоверение личности.