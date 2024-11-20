ФОТО Первый в этом году снегопад стал причиной многих дорожных аварий

Рано утром в Центральной и Южной Эстонии наблюдается снег и мокрый снег, дороги заснеженные и скользкие, проезд по проселочным дорогам и дорогам с меньшим движением транспорта может быть затруднен. В настоящее время дорожное покрытие в Северной и Западной Эстонии все еще мокрое. Температура воздуха в пределах -1...+3 градусов, температура поверхности дорог колеблется от -1 до +2 градусов.