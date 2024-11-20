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ФОТО Первый в этом году снегопад стал причиной многих дорожных аварий

Перевод: Павел Соболев
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Сегодня ночью в Тарту выпал первый настоящий снег, снегопад продолжился и утром. Поэтому дороги могут быть скользкими, а условия движения - трудными.

Рано утром в Центральной и Южной Эстонии наблюдается снег и мокрый снег, дороги заснеженные и скользкие, проезд по проселочным дорогам и дорогам с меньшим движением транспорта может быть затруднен. В настоящее время дорожное покрытие в Северной и Западной Эстонии все еще мокрое. Температура воздуха в пределах -1...+3 градусов, температура поверхности дорог колеблется от -1 до +2 градусов.

По прогнозу, снег и мокрый снег распространятся с юга на север Эстонии. Во многих местах дует ветер, из-за чего ухудшается видимость.

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