Едва спасли Жительница Эстонии готовила еду и потеряла сознание

Дымовой датчик должен быть в каждом доме. Это не только требование закона - при несчастном случае это простое устройство спасет вашу жизнь и имущество. Однако, согласно результатам последних исследований, дымовой датчик отсутствует в домах более чем у 100 000 человек. Тем самым люди не только нарушают закон, но и ставят под угрозу как свою жизнь, так и жизнь соседей.

По данным Спасательного департамента, в 2023 году в жилых домах произошло 499 пожаров, то есть почти полтора пожара в день. Средний ущерб при одном пожаре оценивается примерно в 15 000 евро, а суммарный ущерб приблизился к 6,4 миллиона. Самыми частыми причинами пожаров в жилых помещениях в 2023 году были электричество (132 пожара) и отопительные системы (77 пожаров).

К сожалению, ущерб нанесен не только материальный. В прошлом году при пожарах в жилых помещениях погибли 35 человек. Только у 16 процентов из них имелся работающий дымовой датчик, ни у одного не было умного дымового датчика.

«Согласно закону, у всех дома должен быть датчик, а еще лучше - умный датчик, который сам вызовет помощь, если произошел пожар, а вам стало плохо, или спасет ваше имущество, если, например, из-за какого-либо электроприбора возникнет пожар, когда вас нет дома», - объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

На прошлой неделе произошли два случая, когда именно умный датчик предотвратил худшее. Патрульный охранник отреагировал на сигнал пожарной тревоги, поступивший из одной таллиннской квартиры, и обнаружил в квартире пожилую женщину без сознания: на плите сгорела еда, шел дым - вероятно, надышавшись им, хозяйка и потеряла сознание. Крупное возгорание удалось предотвратить, материальный ущерб причинен не был. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу на осмотр.

В выходные сигнал пожарной тревоги поступил и из одной квартиры в Раквере. Возгорание возникло в подвале, на дым сработал датчик, установленный в квартире. При пожаре никто не пострадал. Спасатели потушили пожар, его точная причина устанавливается.