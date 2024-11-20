Elisa готовится к отключению 3G в Таллинне и Харьюмаа

Elisa начала отключение своей сети 3G этой весной в мае, когда сеть была отключена в уезде Рапла. В течение лета процесс продолжился в других уездах, и окончательное отключение сети 3G произойдет в следующий понедельник.

Современные устройства, требующие больших объемов передачи данных, уже используют сети 4G и 5G. На долю 3G приходится лишь около 1% мобильного трафика, что делает эту технологию устаревшей. Освободившиеся частоты будут перераспределены для 4G и 5G, что улучшит качество и общую производительность сети.

После отключения сети 3G устройства, поддерживающие только 2G и 3G и использующие интернет для своей работы, больше не смогут выходить в сеть. Это могут быть старые телефоны, USB-модемы или, например, старые камеры наблюдения. Однако устройства интернета вещей (M2M) с поддержкой 2G продолжат работать в сети 2G. Для звонков телефоны останутся работоспособными, так как сеть 2G продолжит функционировать.

Большинство устройств, выпущенных в последние годы, уже поддерживают технологии 4G и 5G, поэтому на них отключение 3G не повлияет: интернет будет работать через 4G и 5G, а звонки - через 4G и при необходимости через 2G.

В сети Elisa больше нет устройств, поддерживающих только 3G, но еще есть устройства с поддержкой 2G/3G. После отключения сети 3G телефоны можно будет использовать для звонков, но для доступа в интернет клиентам потребуется заменить устройство.

«Elisa самостоятельно связывается со всеми клиентами, на которых повлияют изменения. Однако каждый может сам проверить на сайте Elisa, повлияет ли отключение 3G на его устройство или SIM-карту. Для этого обученный виртуальный помощник Анника задаст несколько вопросов о вашем устройстве и предоставит инструкции о необходимых действиях, - рассказал руководитель технического отдела Elisa Тоомас Полли.

Поскольку сеть 3G уже долгое время практически не используется для передачи данных, ее отключение не повлияет на текущую скорость, утверждают в компании. Наоборот, в будущем освободившиеся ресурсы будут использованы для повышения возможностей сетей 4G и 5G.