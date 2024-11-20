КИНОКРИТИКА «Бруталист‎» Брэйди Корбета: новая американская классика

Важно, что Корбет никак не репрезентует ужасы войны и не выпячивает контраст между приезжими и нью-йоркерами.

Вся эмигрантская тоска, которой особенно пронизана первая глава фильма, аккуратно спрятана в контекст и блестяще передана Броуди.

Она во всем: в пронзительном, иногда щенячьем, взгляде, сутулой осанке, движении рук, которые ловко готовят дозу героина, чтобы заглушить боль, неприкаянном шатании по борделям и нежным строкам, которые Ласло пишет Эржебет, своей любимой жене, застрявшей в Европе.

Кадр из фильма «Бруталист‎». Фото: Веб-сайт PÖFF

И хотя Ласло кажется абсолютно сломленным, за потрепанным видом скрываются достоинство, даже благородство, амбиции и надежда на еще один шанс.

Таким шансом для него становится встреча с предприимчивым кузеном, который уничтожил все связи со своим еврейским происхождением, женился на католичке и открыл мебельный магазин с ироничным названием «Миллер и сыновья».

- А кто этот Миллер?

- Ну ты как думаешь. Конечно, я.

- А, то есть нет ни Миллера, ни сыновей.