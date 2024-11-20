Президент России подписал новую доктрину о применении ядерного оружия, содержание которой он ранее представил общественности, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Новая ядерная доктрина России подтверждает слабость режима Путина
В доктрине говорится, что российские военные могут ответить на нападение ядерным оружием в случае критической угрозы суверенитету или территориальной целостности России и Беларуси Упоминается также возможность ответа с применением ядерного оружия на массовую атаку беспилотников или баллистических ракет.
Подводя итог, можно сказать, что обновление ядерной доктрины таким образом - это прежде всего признание своей военной слабости. Этим документом российский президент хочет показать, что у него как будто развязаны руки, чтобы всегда принимать решение о применении ядерного оружия. По сути же, Россия признает, что не может защитить себя обычными военными средствами.
В то же время этот документ отражает понимание Россией политики безопасности западных стран последних десятилетий, т.е. россияне надеются добиться успеха за счет прямого применения ядерного оружия. Доктрина является также и попыткой стабилизировать политический режим Беларуси. Российские лидеры убеждены, что протесты 2020 года в Минске напрямую управлялись извне. Отныне при каждом случае политической нестабильности в Беларуси мы будем слышать угрозы применения ядерного оружия от лидеров России и Беларуси.
Повреждение кабелей
Министр обороны Германии заявил, что правительство ФРГ считает повреждение кабелей связи в Балтийском море диверсией, однако пока неизвестно, кто ее организовал. На основании информации, появившейся на данный момент в СМИ, можно сделать вывод, что наиболее вероятной версией является умышленное воздействие. Важно, что правительство Германии сформулировало позицию относительно проблемы, а потому уменьшилась и возможность организации в будущем инфоопераций, которые поставили бы причастные страны под давление и спровоцировали бы их на противоречивые заявления.
В СМИ распространилась информация о том, что в районе происшествия находилось грузовое судно, принадлежащее КНР. Пока точной информации нет, но есть аналогия с повреждением кабеля между Эстонией и Финляндией в 2023 году, который оборвал именно грузовой корабль КНР, направлявшийся в Санкт-Петербург. По тем сведениям, которые появились в СМИ, можно предположить, что датский патрульный катер обнаружил и остановил принадлежащее Китаю судно, находившееся в районе диверсии.
В Минобороны России подтвердили, что склад боеприпасов в Брянской области подвергся атаке ракетами ATACMS вчера рано утром. По словам представителя российской армии, в атаке участвовало шесть ракет, пять из которых были уничтожены, а одна обезврежена. Опубликованные в социальных сетях изображения взрывов на складе подтверждают, что это заявление относится к области фантастики.
В свою очередь Reuters нашел источник, который подтверждает, что Украина выпустила восемь ракет ATACMS, из которых российская ПВО смогла уничтожить только две. На данный момент нет возможности точно проверить всю эту информацию. Информация о результатах этой атаки наверняка будет обнародована в течение нескольких дней.
Комментируя вчера эту ракетную атаку, президент Зеленский хотел подчеркнуть, что Украина также имеет оружие собственной разработки, с помощью которого можно осуществлять удары по целям в глубине России; он не признал, что атака была осуществлена ракетами, полученными из США.
Байден преодолел психологический барьер
The Washington Post сообщает, что президент Байден санкционировал передачу противопехотных мин украинской армии. Это прежде всего преодоление психологического барьера для президента США и его команды. Похоже, они не хотели оставлять это решение следующему президенту.
Поскольку Россия уже полтора года использует в своем наступлении массированные атаки пехоты, такие мины могли бы стать для украинской армии одним из способов замедлить эти атаки. Поэтому украинское правительство также хотело получить противопехотные мины в качестве военной помощи. После окончания конфликта они действительно вызовут серьезную головную боль. Но в ситуации, когда у России есть свобода действий в применении любого оружия, у Украины тоже не так много вариантов.
Во вчерашнем интервью советник президента Байдена по безопасности Джейк Салливан высказал мнение, что проблема Украины в войне заключается не в нехватке оружия, а в нехватке живой силы. По его словам, Украина должна мобилизовать больше солдат. Судя по всему, это желание смягчить недовольство действиями президента Байдена и самого советника.
С самого начала войны стало ясно, что Украина не может конкурировать с Россией по человеческим ресурсам. Успех гарантируется только более совершенными технологиями, которые можно применять при хорошем управлении и для которых нужно обеспечить надежную логистику. Только многократное использование более эффективных технологий и вооружений - это шанс для Украины выжить и дать отпор агрессору. Трудно поверить, что советник президента Байдена по национальной безопасности не осознал этого за последние три года.
Сообщалось о нападениях дронов на два промышленных предприятия в Белгородской и Воронежской областях России. Местные российские власти сообщили, что это не компании военной промышленности.
У Украины нет достаточного количества ракет и беспилотников для нанесения ударов по целям в глубине российской территории, которые не приносят ей военной выгоды. Уже в начале большой агрессии в 2022 году в России рядовым предприятиям были даны заказы на производство материалов и оборудования для использования военной промышленности. Это связано как с проблемами самой военной промышленности, так и с применяемыми санкциями. Поэтому отчеты российских губернаторов можно игнорировать.
Минобороны России при этом заявило об уничтожении украинских беспилотников над рядом других регионов России.
Россия продолжает атаковать Украину иранскими беспилотниками каждый день. Эти дроны создают проблемы вблизи линии фронта или в прибрежных районах, где ПВО имеет малое время реакции для уничтожения дронов. Так пострадал жилой дом в районе Сум, в котором погибли более десяти человек. При ударах по целям, находящимся дальше от линии фронта, ПВО Украины может уничтожить, приземлить или заставить покинуть воздушное пространство практически все дроны.
Положение на поле боя
На фронтах активность наступлений российской армии и главное направление наступления не изменились.
В направлении Курска продолжается очень интенсивное наступление российской армии. Судя по полученной на данный момент информации, не заметно, чтобы россияне добились успеха.
Наступление продолжается и в направлении городов Купянск и Лиман, однако улучшить свои позиции российской армии вчера не удалось. На направлении Северска российские части бездействовали.
Противоречивая информация поступает из Бахмутского района. По данным украинского Генштаба, особо активных боев там нет. Украинские военнослужащие, сражающиеся на земле, сообщают о незначительных успехах российских пехотных групп, другие группы военных этот прогресс россиян отрицают. Это довольно распространенная ситуация на фронте, когда трудно оценить временные перемещения воюющих сторон.
В Торецке активность российских войск возросла, но существенного прогресса добиться росиянам тут не удалось.
В направлении Покровска интенсивность атак за последние несколько дней еще больше возросла, но продвинуться непосредственно в город российской армии не удалось. Очень интенсивное наступление продолжалось к юго-западу от Донецка, медленное продвижение сил агрессора там по-прежнему наблюдается.
На Южном фронте происходили одиночные разведывательные бои.