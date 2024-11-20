The Washington Post сообщает, что президент Байден санкционировал передачу противопехотных мин украинской армии. Это прежде всего преодоление психологического барьера для президента США и его команды. Похоже, они не хотели оставлять это решение следующему президенту.

Поскольку Россия уже полтора года использует в своем наступлении массированные атаки пехоты, такие мины могли бы стать для украинской армии одним из способов замедлить эти атаки. Поэтому украинское правительство также хотело получить противопехотные мины в качестве военной помощи. После окончания конфликта они действительно вызовут серьезную головную боль. Но в ситуации, когда у России есть свобода действий в применении любого оружия, у Украины тоже не так много вариантов.

Во вчерашнем интервью советник президента Байдена по безопасности Джейк Салливан высказал мнение, что проблема Украины в войне заключается не в нехватке оружия, а в нехватке живой силы. По его словам, Украина должна мобилизовать больше солдат. Судя по всему, это желание смягчить недовольство действиями президента Байдена и самого советника.