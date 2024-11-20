Китай подталкивает Кремль к краю пропасти военной экономики

В прошлом месяце процентные ставки в России были повышены до 21%, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия. По прогнозам, к концу года она достигнет 23 процентов. Изменения происходят в период войны, когда центральные банки обычно пытаются снизить температуру экономической активности, пишет недавно The Economist.