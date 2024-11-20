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Китай подталкивает Кремль к краю пропасти военной экономики

Перевод: Дмитрий Рая
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Рубль.
Рубль. Фото: Maxim Shemetov

Экономические проблемы Москвы становятся все более очевидными, поскольку «дружба» Китая безжалостна.

В прошлом месяце процентные ставки в России были повышены до 21%, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия. По прогнозам, к концу года она достигнет 23 процентов. Изменения происходят в период войны, когда центральные банки обычно пытаются снизить температуру экономической активности, пишет недавно The Economist.

Происходящее в российской экономике ставит аналитиков в тупик с самого начала агрессивной войны в Украине, поскольку российский экономический рост не остановился, несмотря на жесткие санкции. В прошлом году рост экономики России составил 3,6 процента, и такой же показатель ожидается в этом году.

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