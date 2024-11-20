Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин

По данным источника в Пентагоне, Украина получит противопехотные мины уже в ближайшее время, но точные сроки поставок не называются. При этом Киев обязался использовать их только на территории Украины и вдали от густонаселенных районов.

Кроме того, украинские военные, по данным источника Би-би-си, как предполагается, будут применять такой тип противопехотных мин, которые ограничены по времени использования. Такие мины работают от батареи и могут оставаться активными от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от заряда батареи. После исчерпания заряда мина не сможет взорваться.

Россия активно применяла противопехотные мины с самого начала полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года. Однако российские военные применяют мины, которые не ограничены по времени использования и остаются опасными до тех пор, пока они не будут найдены и обезврежены.

По данным украинского Центра противоминной деятельности, с начала полномасштабной войны до 1 июня 2024 года в тылу произошло 664 инцидента со взрывоопасными предметами, в которых пострадали гражданские. 297 человек погибли, 673 получили ранения разной степени тяжести.

США ранее не давали разрешение на использование противопехотных мин из-за их опасности для мирного населения. При этом Вашингтон передавал Украине противотанковые мины.

Разминирование близ Снегиревки в Николаевской области, весна 2024 года Фото: Getty Images