Lidl предоставляет своим сотрудникам выходной 1 января

24 декабря магазины Lidl в Эстонии будут открыты с 8:00 до 19:00. 25 декабря магазины откроются на час позже - с 9:00 до 22:00. 26 декабря все магазины Lidl в Эстонии будут работать в обычное время: с 8:00 до 22:00.

31 декабря магазины Lidl закроются в 20:00, а 1 января все магазины будут закрыты. Предоставляя сокращенные часы работы и выходной 1 января, Lidl Eesti заботится о благополучии и здоровье своих сотрудников, предлагая им возможность отдохнуть в праздничные дни и на Новый год, отмечают в компании.

«Мы ставим на первое место физическое и эмоциональное благополучие наших сотрудников, поэтому уже второй год подряд даем им возможность провести праздники с семьей и друзьями. Таким образом, мы показываем, что заботимся о каждом сотруднике и ценим их вклад в компанию. Мы надеемся, что наши клиенты понимают это решение. Нам также приятно видеть, что другие розничные сети вдохновляются нашим примером», - заявил председатель правления Lidl Eesti Мацей Урбаньски.

Расписание работы магазинов Lidl на Рождество и Новый год: Воскресенье, 24 декабря: магазины открыты с 8:00 до 19:00 Понедельник, 25 декабря: магазины открыты с 9:00 до 22:00 Вторник, 26 декабря: магазины открыты с 8:00 до 22:00 Воскресенье, 31 декабря: магазины открыты с 8:00 до 20:00 Понедельник, 1 января: все магазины Lidl в Эстонии закрыты