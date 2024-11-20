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Lidl предоставляет своим сотрудникам выходной 1 января

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Магазин Lidl. Иллюстративное фото.
Магазин Lidl. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

Все магазины Lidl в Эстонии будут работать 24 декабря по сокращенному графику, а 1 января останутся закрытыми.

24 декабря магазины Lidl в Эстонии будут открыты с 8:00 до 19:00. 25 декабря магазины откроются на час позже - с 9:00 до 22:00. 26 декабря все магазины Lidl в Эстонии будут работать в обычное время: с 8:00 до 22:00.

31 декабря магазины Lidl закроются в 20:00, а 1 января все магазины будут закрыты. Предоставляя сокращенные часы работы и выходной 1 января, Lidl Eesti заботится о благополучии и здоровье своих сотрудников, предлагая им возможность отдохнуть в праздничные дни и на Новый год, отмечают в компании.

«Мы ставим на первое место физическое и эмоциональное благополучие наших сотрудников, поэтому уже второй год подряд даем им возможность провести праздники с семьей и друзьями. Таким образом, мы показываем, что заботимся о каждом сотруднике и ценим их вклад в компанию. Мы надеемся, что наши клиенты понимают это решение. Нам также приятно видеть, что другие розничные сети вдохновляются нашим примером», - заявил председатель правления Lidl Eesti Мацей Урбаньски.

Расписание работы магазинов Lidl на Рождество и Новый год:

Воскресенье, 24 декабря: магазины открыты с 8:00 до 19:00

Понедельник, 25 декабря: магазины открыты с 9:00 до 22:00

Вторник, 26 декабря: магазины открыты с 8:00 до 22:00

Воскресенье, 31 декабря: магазины открыты с 8:00 до 20:00

Понедельник, 1 января: все магазины Lidl в Эстонии закрыты

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