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Датский инвестор раскрыл истинные причны отказа от покупки Nordica

Перевод: Дмитрий Рая
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Периодически с самолетами Nordica случасись разные инциденты.
Периодически с самолетами Nordica случасись разные инциденты. Фото: Konstantin Sednev

В конце октября министерство климата объявило о том, что покупатель на чахнующую национальную авиакомпанию Nordica найден - им стал датский инвестор Ларс Туесен. Теперь Туесен рассказал, почему он отказался от сделки.

Ларс Туесен рассказал, что в последние недели он вел тесные переговоры с нынешним собственником Nordica, Министерством климата, но, к сожалению, в итоге стало покупка, что покупка будет сопряжена со слишком большими рисками.

«Когда министр сказал, что я заинтересован в покупке компании, он также отметил, что для меня очень важно, чтобы Nordica нашла новые возможности для бизнеса в зимний период, - сказал Туесен. - Когда закончился контракт с SAS, Nordica Лишилась 90% доходов. Это и погубило ее».

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