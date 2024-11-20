Датский инвестор раскрыл истинные причны отказа от покупки Nordica

Ларс Туесен рассказал, что в последние недели он вел тесные переговоры с нынешним собственником Nordica, Министерством климата, но, к сожалению, в итоге стало покупка, что покупка будет сопряжена со слишком большими рисками.

«Когда министр сказал, что я заинтересован в покупке компании, он также отметил, что для меня очень важно, чтобы Nordica нашла новые возможности для бизнеса в зимний период, - сказал Туесен. - Когда закончился контракт с SAS, Nordica Лишилась 90% доходов. Это и погубило ее».