В конце октября министерство климата объявило о том, что покупатель на чахнующую национальную авиакомпанию Nordica найден - им стал датский инвестор Ларс Туесен. Теперь Туесен рассказал, почему он отказался от сделки.
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Датский инвестор раскрыл истинные причны отказа от покупки Nordica
Ларс Туесен рассказал, что в последние недели он вел тесные переговоры с нынешним собственником Nordica, Министерством климата, но, к сожалению, в итоге стало покупка, что покупка будет сопряжена со слишком большими рисками.