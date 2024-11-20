В следующем году Таллинн сосредоточится на повышении энергоэффективности многоквартирных домов и улучшении городского имущества. На текущие расходы в этой области в бюджете на 2025 год предусмотрено 45,5 миллиона евро, а на инвестиции - 22,6 миллиона евро.
Таллинн профинансирует установку лифтов в многоквартирных домах
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, инвестиции Департамента городского имущества распределены между различными направлениями.
«Например, работы по реновации, строительству и проектированию школ и детских садов направлены на создание лучших условий для обучения детей и работы педагогов, а также на увеличение числа новых мест для горожан в образовательных учреждениях. На реновацию детских садов запланировано около 36 миллионов евро, из которых, например, 5,7 миллиона - на реновацию детского сада "Меэлеспеа" и 6,65 миллиона - детского сада "Лойтсу". На расширение здания Таллиннской Реальной школы предусмотрено 15 миллионов евро. Кроме того, мы реконструируем здание центра по интересам "Кулло" - общий бюджет этих работ составляет 33,5 миллиона евро, из которых на следующий год в бюджете запланировано 14,1 миллиона», - пояснил вице-мэр.
«Помимо строительства образовательных учреждений, я считаю важным проектирование олимпийского плавательного бассейна в Ласнамяэ на улице Варраку. Это поможет поддержать профессиональных спортсменов и развивать молодые таланты», - добавил Яаму.
Квартирным товариществам по-прежнему будут предоставляться пособия на реновацию, включая внедрение инновационных решений, способствующих «зеленому переходу». Также предусмотрена поддержка развития велодомов. Новым направлением станет финансирование установки лифтов в многоквартирных домах. Для поддержки мер, направленных на помощь квартирным товариществам, в бюджете запланировано около 7 миллионов евро.
На инвестиции в сферу городского имущества запланировано 22,6 миллиона евро. В 2025 году завершится строительство дома с обслуживанием в Мустамяэ по адресу Таммсааре-теэ, 135. Общая стоимость строительства составляет 14,9 миллиона евро, из которых 11,5 миллиона евро запланированы в бюджете на следующий год. Кроме того, продолжится проектирование двух социальных домов на улице Вазара. Новыми проектами станут реновация техносистем и фасадов социальных домов на Катлери, 6 и Академия теэ, 32. На эти цели запланировано 2,4 миллиона евро.
Для реализации целей, указанных в климатической программе, на муниципальных зданиях будут установлены солнечные панели, а также заказаны экспертизы конструкций крыш для оценки возможности установки на них солнечных панелей. На эти цели в бюджете предусмотрен 1 миллион евро.
В рамках проекта SOFTacademy, финансируемого из внешних источников, в районе Мустамяэ будет создан образцовый проект, включающий комплексную реновацию четырех домов и благоустройство общественного пространства между ними. Особое внимание уделено внедрению инновационных и экологически безопасных решений.
Бюджет Таллинна на 2025 год должно утвердить городское собрание. Общий объем проекта бюджета, представленного горсобранию, составляет 1,29 миллиарда евро, что на 69,9 миллиона евро или 5,7 процента больше, чем уточненный бюджет 2024 года. На текущие расходы в бюджете предусмотрено 1,03 миллиарда евро, на инвестиционную деятельность - 250 миллионов евро. Запланированный общий объем доходов составляет 1,1 миллиарда евро.