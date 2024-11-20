Таллинн профинансирует установку лифтов в многоквартирных домах

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, инвестиции Департамента городского имущества распределены между различными направлениями.

«Например, работы по реновации, строительству и проектированию школ и детских садов направлены на создание лучших условий для обучения детей и работы педагогов, а также на увеличение числа новых мест для горожан в образовательных учреждениях. На реновацию детских садов запланировано около 36 миллионов евро, из которых, например, 5,7 миллиона - на реновацию детского сада "Меэлеспеа" и 6,65 миллиона - детского сада "Лойтсу". На расширение здания Таллиннской Реальной школы предусмотрено 15 миллионов евро. Кроме того, мы реконструируем здание центра по интересам "Кулло" - общий бюджет этих работ составляет 33,5 миллиона евро, из которых на следующий год в бюджете запланировано 14,1 миллиона», - пояснил вице-мэр.

«Помимо строительства образовательных учреждений, я считаю важным проектирование олимпийского плавательного бассейна в Ласнамяэ на улице Варраку. Это поможет поддержать профессиональных спортсменов и развивать молодые таланты», - добавил Яаму.

Квартирным товариществам по-прежнему будут предоставляться пособия на реновацию, включая внедрение инновационных решений, способствующих «зеленому переходу». Также предусмотрена поддержка развития велодомов. Новым направлением станет финансирование установки лифтов в многоквартирных домах. Для поддержки мер, направленных на помощь квартирным товариществам, в бюджете запланировано около 7 миллионов евро.