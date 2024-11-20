Сфера образования в бюджете Таллинна: переход на эстонский язык обучения и повышение зарплат учителей

По словам вице-мэра Алексея Яшина, в следующем году Таллинн увеличит поддержку перехода на эстонский язык обучения, уделяя внимание также повышению заработной платы учителей и обеспечению качественной образовательной среды.

«Приоритетом сферы образования в следующем году является переход на эстонский язык обучения, для чего выделено около девяти миллионов евро. Переход только начался, и город должен поддерживать образовательные учреждения в течение всего процесса, который продлится шесть лет, - сказал Яшин. - Кроме того, мы уделим особое внимание повышению минимальных ставок заработной платы для квалифицированных педагогов школ, детских садов и внешкольных образовательных учреждений, а также специалистов поддержки.

Это необходимо для мотивации работников сферы образования и обеспечения высокого качества обучения. Будет увеличен фонд оплаты труда специалистов поддержки в детских садах, а также вырастет заработная плата молодежных работников с профессиональной квалификацией, которые ранее оставались без должного внимания».

В целом на текущие расходы в сфере образования запланировано 418 миллионов евро - это финансирование будет направлено на поддержку качественного образования и занятий по интересам в муниципальных школах и детских садах. Дополнительные средства будут выделены на повышение минимальных ставок заработной платы квалифицированных учителей и специалистов поддержки с сентября 2025 года.

Образовательная политика направлена на обеспечение разнообразного, качественного и современного обучения на эстонском языке в муниципальных школах и детских садах.