В городском бюджете Таллинна на 2025 год на текущие расходы в сфере образования предусмотрено 418 миллионов евро. Средства будут направлены на создание новых школьных мест, переход на эстонский язык обучения, а также на развитие и реновацию школ и детских садов.
Сфера образования в бюджете Таллинна: переход на эстонский язык обучения и повышение зарплат учителей
По словам вице-мэра Алексея Яшина, в следующем году Таллинн увеличит поддержку перехода на эстонский язык обучения, уделяя внимание также повышению заработной платы учителей и обеспечению качественной образовательной среды.
«Приоритетом сферы образования в следующем году является переход на эстонский язык обучения, для чего выделено около девяти миллионов евро. Переход только начался, и город должен поддерживать образовательные учреждения в течение всего процесса, который продлится шесть лет, - сказал Яшин. - Кроме того, мы уделим особое внимание повышению минимальных ставок заработной платы для квалифицированных педагогов школ, детских садов и внешкольных образовательных учреждений, а также специалистов поддержки.
Это необходимо для мотивации работников сферы образования и обеспечения высокого качества обучения. Будет увеличен фонд оплаты труда специалистов поддержки в детских садах, а также вырастет заработная плата молодежных работников с профессиональной квалификацией, которые ранее оставались без должного внимания».
В целом на текущие расходы в сфере образования запланировано 418 миллионов евро - это финансирование будет направлено на поддержку качественного образования и занятий по интересам в муниципальных школах и детских садах. Дополнительные средства будут выделены на повышение минимальных ставок заработной платы квалифицированных учителей и специалистов поддержки с сентября 2025 года.
Образовательная политика направлена на обеспечение разнообразного, качественного и современного обучения на эстонском языке в муниципальных школах и детских садах.
Город активно работает над снижением нагрузки на учителей, в связи с чем принято решение, что в первых классах, начинающих обучение в следующем году, количество учеников не будет превышать двадцати четырех человек. Для реализации этой инициативы предусмотрено финансирование на создание семи дополнительных классов. Однако серьезной проблемой остается нехватка помещений во многих школах, что ограничивает возможность открытия большего количества новых классов.
Таллинн инвестирует средства и в расширение образовательного и культурного кругозора детей и молодежи. В рамках новой инициативы все учащиеся школ и воспитанники детских садов города смогут раз в год бесплатно посетить такие учреждения, как зоопарк, ботанический сад и городской музей. Кроме того, помимо бесплатных обедов, в следующем году школьники будут обеспечены бесплатной кашей на завтрак.
Следуя принципам семейной поддержки, с апреля 2025 года плата за посещение детских садов будет снижена на 21,25 евро в месяц. В садах с бассейнами плата останется немного выше. При этом для семей с низким уровнем дохода и детей с особыми образовательными потребностями полностью сохранится освобождение от платы, что гарантирует необходимую помощь и равный доступ к качественному образованию.
Для улучшения доступа к психологической поддержке, в сотрудничестве с НКО Peaasjad, в школы Таллинна будет привлечено 20 новых психологов. В детских садах фонд оплаты труда специалистов поддержки увеличится на 700 тысяч евро. Кроме того, в партнерстве с научными работниками Таллиннского университета начнется работа по снижению уровня использования цифровых устройств в школах.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что значительная часть бюджета будет направлена на развитие и реновацию образовательных учреждений. «Инвестиции в сферу образования нацелены на создание современной и поддерживающей учебной среды для всех детей и молодежи. Мы продолжим реновацию существующих школ и детских садов, а также приступим к реализации новых проектов для создания дополнительных мест в детских садах и школах в развивающихся районах города, предоставляя возможности для качественного обучения», - отметил он.
На инвестиции в сферу образования выделено 96,4 миллиона евро. Основные проекты включают реновацию и развитие школ по интересам и общеобразовательных учреждений, а также продолжение комплексного ремонта детских садов. Среди приоритетных задач — расширение гимназии Якоба Вестхольма и проектирование школы Хелени. Начнется проектирование новой основной школы в Ласнамяэ на улице Мартса.
В следующем году продолжатся работы по расширению Таллиннской Реальной школы и Пиритаской экономической гимназии, а также реконструкция здания по адресу Карьямаа, 18, с его адаптацией под школьные нужды. Среди новых проектов — реновация и расширение школы Хийу и строительство нового здания для центра по интересам Kullo.
На реконструкцию детских садов отведено 35,7 миллиона евро. Ремонтные работы будут проведены в нескольких детских садах: завершение строительства запланировано для ряда объектов, в пяти начнутся строительные работы, а в шести детских садах начнется или продолжится проектирование. Среди них — новый детский сад Manufaktuuri в Пыхья-Таллинне, а также планируемые детские сады в районе Пикалийва в Хааберсти и на участке по адресу Лепику-теэ, 18, в Пирита.