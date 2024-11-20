Биатлонистка, которая вместо тренировок наслаждается жизнью, получила шквал критики: так ты в топ не попадешь!

Четырехкратную чемпионку мира итальянку Доротею Вирер можно назвать одной из лучших биатлонисток мира. Однако в прошлом сезоне у 34-летней спортсменки были проблемы, и хотя она подтвердила, что домашние зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо включены в ее календарь, подготовка к нынешнему сезону идет у нее в максимально расслабленном темпе. Такое отношение вызвало критику как со стороны экспертов, так и от конкурентов.