Многие из нас дарят любимым людям шоколадки да и сами не возражают против кусочка торта к чаю: эти маленькие радости приносят в повседневную жизнь уют и тепло. Но что делать, если простые удовольствия вдруг стали непозволительной роскошью? Сегодня сладости все чаще оказываются вне бюджета - и дело вовсе не в стремлении к здоровому образу жизни, а в том, что цены на них резко взлетели.
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Шоколад дороже водки? В магазинах Эстонии подскочили цены на сладости
В социальных сетях уже начали сравнивать цены на привычные продукты в магазинах. Оказывается, 300-граммовая плитка шоколада Anneke в Selver сейчас стоит 7,29 евро, а в Rimi - уже 7,69 евро. Зато пол-литра Laua Viin - 6,74 евро. Сэкономив на шоколадке, можно собрать минимальную продуктовую корзину, включающую молоко, фарш, простейшие овощи и хлеб.