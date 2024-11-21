Шоколад дороже водки? В магазинах Эстонии подскочили цены на сладости

Многие из нас дарят любимым людям шоколадки да и сами не возражают против кусочка торта к чаю: эти маленькие радости приносят в повседневную жизнь уют и тепло. Но что делать, если простые удовольствия вдруг стали непозволительной роскошью? Сегодня сладости все чаще оказываются вне бюджета - и дело вовсе не в стремлении к здоровому образу жизни, а в том, что цены на них резко взлетели.