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Ошибка Balticconnector не повторится: ВМС Дании задержали китайское судно, подозревающееся в диверсии

Перевод: Дмитрий Рая
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Грузовое судно Yi Peng 3 ходит под китайским флагом.
Грузовое судно Yi Peng 3 ходит под китайским флагом. Фото: Hans Berkenhoff

Хотя поначалу казалось, что китайское судно Yi Peng 3, подозревающееся в повреждении двух подводных кабелей, сможет покинуть Балтийское море, вчера ВМС Дании, судя по всему, смогли его задержать.

В понедельник и вторник СМИ сообщили о разрыве двух подводных кабелей в Балтийском море. Один из них, BCS East-West Interlink между Швецией и Литвой, порвался в воскресенье утром, по данным шведских и литовских властей. Другой кабель, C-Lion1, соединяющий Германию и Швецию, вышел из строя.

Финская национальная телерадиокомпания Yle пишет, что компания принадлежит двум гражданам Китая, к которым обратились журналисты, но пока не получили ответа. Только Financial Times удалось связаться с одним из владельцев, который сообщил, что власти попросили компанию помочь в расследовании. В открытом доступе информации о компании и ее владельцах относительно мало.

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