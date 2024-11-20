Хотя поначалу казалось, что китайское судно Yi Peng 3, подозревающееся в повреждении двух подводных кабелей, сможет покинуть Балтийское море, вчера ВМС Дании, судя по всему, смогли его задержать.
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Ошибка Balticconnector не повторится: ВМС Дании задержали китайское судно, подозревающееся в диверсии
В понедельник и вторник СМИ сообщили о разрыве двух подводных кабелей в Балтийском море. Один из них, BCS East-West Interlink между Швецией и Литвой, порвался в воскресенье утром, по данным шведских и литовских властей. Другой кабель, C-Lion1, соединяющий Германию и Швецию, вышел из строя.