Ошибка Balticconnector не повторится: ВМС Дании задержали китайское судно, подозревающееся в диверсии

В понедельник и вторник СМИ сообщили о разрыве двух подводных кабелей в Балтийском море. Один из них, BCS East-West Interlink между Швецией и Литвой, порвался в воскресенье утром, по данным шведских и литовских властей. Другой кабель, C-Lion1, соединяющий Германию и Швецию, вышел из строя.