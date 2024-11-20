В Эспоо посреди метели разразилась гроза

Метеоролог Yle Алекси Лохтандер подтверждает, что утром в Эспоо зафиксировали одну наземную молнию. По его словам, молнии зимой во время снегопада не являются обычным явлением, но и не совсем исключительным. Они могут возникать в условиях метели или дождя со снегом при температуре около нуля.

В целом финские синоптики рекомендуют готовиться к крайне плохим условиям для вождения в южной и центральной частях страны в ближайшие дни, а также к возможным отключениям электроснабжения. Ожидается, что в среду в южной и центральной части страны выпадет от 5 до 20 сантиметров снега.

Паромная компания Wasaline, курсирующая между финским городом Вааса и шведским Умео, отменяет два рейса парома Aurora Botnia в четверг из-за шторма. В Ботническом заливе объявлено штормовое предупреждение: с полуночи скорость ветра может достигать 27 м/с.

Ожидается, что в среду ветер усилится до штормовых значений и в других морских районах. Волны могут достигать пяти метров в высоту.