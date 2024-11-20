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Катри Райк: забудем таджикских бизнесменов и сосредоточимся на том, о чем говорят на нарвских кухнях

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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Madis Veltman

Претендующая на пост мэра Нарвы Катри Райк заявила в эфире радио Kuku, что перспектива формирования новой коалиции в городе выглядит как вождение по льду. По словам Райк, ее план заключается в том, чтобы предложить жителям Нарвы стабильность, а не уделять столько внимания таджикским бизнесменам.

Каковы перспективы формирования новой коалиции в Нарве? «Ох, этого я не осмелюсь сказать. Перспектива новой коалиции - это зимнее вождение во время метели, но все не так страшно», - сказала Райк.

Ведущий Сандер Пунамяэ отметил, что в коалиционном соглашении, подписанном на прошлой неделе с Михаилом Стальнухиным, в качестве важного пункта записано, что эта коалиция следует законам Эстонии.

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