Смотрите, в каком рейтинге Эстония обогнала США

Многие считают, что основные венчурные инвестиции в технологии идут из США, а Европа только пытается их догнать. Но есть одна страна в Европе, которая по уровню инвестиций в ВВП обгоняет США. Это Эстония.
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Согласно свежему отчету о состоянии европейского технологического сектора «State of European Tech 24», Эстония занимает первое место в мире по объему венчурных инвестиций в технологический сектор в пересчете на ВВП. Этот отчет был составлен венчурным фондом Atomico, одним из основателей которого является соучредитель Skype Никлас Зеннстрем.