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Смотрите, в каком рейтинге Эстония обогнала США

Перевод: Каролийна Вертяева
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С Эстонией связаны известные в Европе стартапы Bolt, Wise и Skype. На фото арендные фургоны Bolt.
С Эстонией связаны известные в Европе стартапы Bolt, Wise и Skype. На фото арендные фургоны Bolt. Фото: Mihkel Maripuu

Многие считают, что основные венчурные инвестиции в технологии идут из США, а Европа только пытается их догнать. Но есть одна страна в Европе, которая по уровню инвестиций в ВВП обгоняет США. Это Эстония.

Согласно свежему отчету о состоянии европейского технологического сектора «State of European Tech 24», Эстония занимает первое место в мире по объему венчурных инвестиций в технологический сектор в пересчете на ВВП. Этот отчет был составлен венчурным фондом Atomico, одним из основателей которого является соучредитель Skype Никлас Зеннстрем.

За последние десять лет венчурные инвестиции в технологический сектор Эстонии составили 1,7% от ВВП. На втором месте Сингапур, затем Израиль и США - их показатель составляет 0,53% от ВВП. Пятое место занимает Швеция (0,52%), а шестое - Великобритания (0,48%).

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