Смотрите, в каком рейтинге Эстония обогнала США

С Эстонией связаны известные в Европе стартапы Bolt, Wise и Skype. На фото арендные фургоны Bolt.

Многие считают, что основные венчурные инвестиции в технологии идут из США, а Европа только пытается их догнать. Но есть одна страна в Европе, которая по уровню инвестиций в ВВП обгоняет США. Это Эстония.