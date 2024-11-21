Борис Тух Его называли «финским Шиндлером»

Фильм финского режиссера Клауса Хярё «Ты не один» на PÖFF включен в конкурсную программу фильмов стран Балтии. Картина создавалась при участии эстонских кинематографистов: режиссером монтажа был Тамбет Тасуя, главным художником Яагуп Роомет, художником по костюмам Эуген Тамберг; в нескольких ролях выступили эстонские артисты; часть съемок велась в Эстонии.

У Клауса Хярё - давние связи с Эстонией; в 2015 году он снял кинодраму «Фехтовальщик», в основу которой положена история основоположника эстонской фехтовальной школы Энделя Нелиса. Герои обеих картин - люди, в самых драматических ситуациях поступающие по принципу: «Делай что должно - и будь что будет!»

Клаус Хярё на премьере своего фильма. Фото: Фото автора

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«Мы вынашивали идею этого фильма много лет», - сказали на премьере в зале «Темных ночей» Клаус Хярё и продюсер картины Илкка Матила. История, рассказанная ими, строится на реальных событиях, о которых вряд ли знает большинство наших зрителей.

Когда почва уходит из-под ног

У фильма два пролога. Первый - 1970-й год; молодая журналистка записывает интервью с престарелым (ему было 85 лет, жить оставалось два года) Абрахамом Стиллером. Старику тяжело вспоминать об этом, его мучает то, что восемь человек спасти не удалось, их отправили в Германии, семеро погибли в Аушвице, остался в живых только давний знакомый и младший друг Стиллера Георг Коллман, он теперь врач в одной израильской клинике.