В Финляндии обанкротилось рекордное количество компаний

В этом году уже почти 2700 фирм объявили о банкротстве. Это связано, в частности, с последствиями пандемии, ростом процентных ставок и сложной экономической ситуацией.

Малые предприятия с оборотом менее 199 000 евро составляют значительную часть заявок на банкротство, однако рост наблюдается во всех секторах.

В то же время по количеству новых компаний, основанных в этом году, намечается рекордный для 2020 годов показатель. К концу октября было основано чуть более 47 000 новых компаний.

В методах подсчета статистики о банкротствах есть различия между Suomen Asiakastieto и Статистическим центром. Asiakastieto учитывает количество уникальных компаний, которые обанкротились или подали на банкротство, тогда как Статистический центр сообщает о заявках на банкротство по компаниям.

Suomen Asiakastieto является поставщиком информационных услуг для руководства компаний, финансового управления, управления рисками, а также продаж и маркетинга.