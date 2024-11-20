У Мбаппе могут забрать капитанскую повязку – тренер недоволен скандалами

Напомним, что в середине октября шведские издания Aftonbladet и Expressen сообщили о том, что начато расследование по делу об изнасиловании в одном из отелей Стокгольма. Имя подозреваемого не сообщается, однако по источникам журналистов, речь идет о нападающем французской сборной Килиане Мбаппе.

Из-за всего этого Мбаппе пропустил ряд важных матчей, а сейчас и вовсе начались разговоры о том, что он лишится капитанской повязки: главный тренер настолько недоволен сложившейся ситуацией, что начал рассматривать другую кандидатуру.

Основным претендентом считается защитник Ибраима Конате, играющий в «Ливерпуле». На счету Конате 21 матч за Францию, причем в пяти последних матчах он выходил на поле в основном составе.