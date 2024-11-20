АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН Украинский бизнесмен хочет заняться добычей фосфоритов в Эстонии

Украинский предприниматель Дмитрий Никулин ведет бизнес, охватывающий географически территорию от Сирии до Мадагаскара, а по направлениям - от разведения домашнего скота до производства электрогенераторов. В 2019 году, примерно в то же время, когда его компания Chemtrade Estonia OÜ, расположенная в Эстонии, начала перевозить местный молодняк крупного рогатого скота в Центральную Азию, он запустил гораздо более масштабный, сложный и, учитывая новейшую историю Эстонии, резонансный проект: Никулин планирует построить в Ляэне-Вирумаа, в поселке Азери, заводы по производству серной и фосфорной кислот.