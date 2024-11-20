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АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАН Украинский бизнесмен хочет заняться добычей фосфоритов в Эстонии

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Украинские бизнесмены с неоднозначной репутацией планируют построить в Эстонии заводы по производству фосфорной и серной кислот.
Украинские бизнесмены с неоднозначной репутацией планируют построить в Эстонии заводы по производству фосфорной и серной кислот. иллюстрация: Artur Kuus

Геологическая служба начала пробное бурение фосфоритных месторождений в Ляэне-Вирумаа, результатов которого с нетерпением ждут украинские бизнесмены с неоднозначной репутацией, уже два года пытающиеся наладить сотрудничество с правительством.

Украинский предприниматель Дмитрий Никулин ведет бизнес, охватывающий географически территорию от Сирии до Мадагаскара, а по направлениям - от разведения домашнего скота до производства электрогенераторов. В 2019 году, примерно в то же время, когда его компания Chemtrade Estonia OÜ, расположенная в Эстонии, начала перевозить местный молодняк крупного рогатого скота в Центральную Азию, он запустил гораздо более масштабный, сложный и, учитывая новейшую историю Эстонии, резонансный проект: Никулин планирует построить в Ляэне-Вирумаа, в поселке Азери, заводы по производству серной и фосфорной кислот.

В первую очередь завод будет производить удобрения, но, согласно видению предпринимателей, излишки электричества, вырабатывающегося на запланированной в том же месте электроподстанции, могут продаваться в энергосеть Эстонии.

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