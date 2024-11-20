В Раквереском здании Вируского уездного суда в ускоренном порядке в рамках согласительной сделки о признании вины был осужден гражданин Румынии Даниэль-Мариан, который совершил кражу в магазине Selver. Разумеется, вызывает сомнения, что наказание на румынского гражданина как-то повлияет.
Для подписчиков
Суд вынес приговор иностранцу, пойманному в магазине Selver на краже
Иностранца приговорили к году лишения свободы, но наказание будет условным, если в течение полутора лет он не совершит еще одно умышленное преступление.