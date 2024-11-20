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Суд вынес приговор иностранцу, пойманному в магазине Selver на краже

Перевод: Павел Соболев
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Магазин Selver в торговом центре Krooni в Раквере.
Магазин Selver в торговом центре Krooni в Раквере. Фото: Марианне Лоорентс

В Раквереском здании Вируского уездного суда в ускоренном порядке в рамках согласительной сделки о признании вины был осужден гражданин Румынии Даниэль-Мариан, который совершил кражу в магазине Selver. Разумеется, вызывает сомнения, что наказание на румынского гражданина как-то повлияет.

Иностранца приговорили к году лишения свободы, но наказание будет условным, если в течение полутора лет он не совершит еще одно умышленное преступление.

24 октября этого года Даниэль-Мариан отправился в Раквере в магазин Selver в торговом центре Krooni вместе с еще одним мужчиной, личность которого в ходе предварительного следствия установить не удалось. Его поймали с поличным, задержали на двое суток и прямо с места происшествия доставили в арестную камеру.

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