Суд вынес приговор иностранцу, пойманному в магазине Selver на краже

Иностранца приговорили к году лишения свободы, но наказание будет условным, если в течение полутора лет он не совершит еще одно умышленное преступление.

24 октября этого года Даниэль-Мариан отправился в Раквере в магазин Selver в торговом центре Krooni вместе с еще одним мужчиной, личность которого в ходе предварительного следствия установить не удалось. Его поймали с поличным, задержали на двое суток и прямо с места происшествия доставили в арестную камеру.