Придется жить по средствам? Государство не отказалось от идеи создания кредитного регистра

В министерстве отметили, что после принятия законопроекта Министерство финансов проведет конкурс по поиску частной компании, которая будет вести данный регистр.

Ведение регистра будет осуществляться в соответствии с четкими требованиями и правилами, регулирующими, в том числе, какие именно данные в нем должны присутствовать и кто может делать запросы на их получение.