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Придется жить по средствам? Государство не отказалось от идеи создания кредитного регистра

Редактор: rus.postimees.ee
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Банковские карточки.
Банковские карточки. Фото: Urmas Luik

Министерство финансов направило на межведомственное согласование законопроект о создании в Эстонии единого кредитного регистра частных лиц (т.н. позитивного кредитного регистра) и рассчитывает, что такой регистр заработает в 2028 году, пишет Rus.ERR.

В министерстве отметили, что после принятия законопроекта Министерство финансов проведет конкурс по поиску частной компании, которая будет вести данный регистр.

Ведение регистра будет осуществляться в соответствии с четкими требованиями и правилами, регулирующими, в том числе, какие именно данные в нем должны присутствовать и кто может делать запросы на их получение.

Основная цель законопроекта - предотвратить закредитованность частных лиц.

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