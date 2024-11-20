Министерство финансов направило на межведомственное согласование законопроект о создании в Эстонии единого кредитного регистра частных лиц (т.н. позитивного кредитного регистра) и рассчитывает, что такой регистр заработает в 2028 году, пишет Rus.ERR.
Придется жить по средствам? Государство не отказалось от идеи создания кредитного регистра
В министерстве отметили, что после принятия законопроекта Министерство финансов проведет конкурс по поиску частной компании, которая будет вести данный регистр.
Ведение регистра будет осуществляться в соответствии с четкими требованиями и правилами, регулирующими, в том числе, какие именно данные в нем должны присутствовать и кто может делать запросы на их получение.
Основная цель законопроекта - предотвратить закредитованность частных лиц.