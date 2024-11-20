«Отечество» инициировало необходимую для изменения Конституции поправку к закону

«В действующем Законе о выборах в местные самоуправления есть две даты, которые не совпадают с запланированным вступлением в силу поправок к Конституции. Они касаются формирования избирательных округов и числа избирателей в округе для подтверждения количества мандатов - не позднее чем за 90 дней до дня выборов и 1 июня соответственно. Поскольку конституционные поправки могут вступить в силу либо в конце июня, либо в начале июля, эти сроки необходимо изменить», - заявил председатель фракции «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер.

«Позиция "Отечества" заключается в том, что нужно завершить сегодня первое чтение двух ожидающих рассмотрения проектов поправок к конституции и что в течение следующих трех месяцев в Рийгикогу должен быть найден максимально возможный консенсус по срочному внесению поправок в Конституцию. В то же время, необходимо обработать поправки к Закону о выборах в местные самоуправления, чтобы воля Рийгикогу и подавляющего большинства эстонской общественности была выполнена», - добавил Сеэдер.