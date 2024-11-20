Рийгикогу сокращает компенсации расходов депутатов

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размер компенсации расходов, связанных с работой членов Рийгикогу, будет снижен до 25% от должностного оклада депутатов. В настоящее время размер компенсации составляет 30% от оклада.

В результате данного изменения государство сможет сэкономить примерно 400 000 евро в год.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

По словам спикера Рийгикогу Лаури Хуссара («Ээсти 200»), что в условиях сокращений расходов парламент также обязан проявлять солидарность с остальной частью общества. Он напомнил, что последний раз компенсации расходов сокращались в 2009 году.

«Достичь единогласия по такому сложному вопросу, как компенсации расходов членов Рийгикогу, - это значительное достижение. Четырем фракциям удалось прийти к общему мнению по этому вопросу», - заявил Хуссар.