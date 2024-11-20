В среду Рийгикогу принял закон, в соответствии с которым 1 апреля следующего года плата за койко-место в больнице поднимется с 2,5 евро до 5 евро, а плата за амбулаторный визит к врачу-специалисту с 5 евро до 20 евро.
Рийгикогу поднял плату за визит к врачу-специалисту до 20 евро
Плата за визит не поднимется для уязвимых групп и тем самым остается прежней для получателей прожиточного пособия, лиц с пониженной трудоспособностью, детей в возрасте до 19 лет, беременных, людей старше 63 лет и безработных.
Согласно сделанной в ходе второго чтения поправке, плату за визит не взимают в том случае, если амбулаторная помощь врача-специалиста оказывается в связи с беременностью или родами.
Если застрахованное лицо остается под наблюдением или лечением врача и требуются повторные приемы, в будущем плата за визит может взиматься не чаще одного раза в год.
Аналогичные права и ограничения на взимание платы за визиты будут распространяться на лиц, приравненных к медицинским работникам, таких как физиотерапевты, клинические психологи и логопеды, предоставляющие амбулаторные медицинские услуги самостоятельно на основании направления семейного или специализированного врача.
Также законом увеличивается базовый размер долевого участия застрахованного лица в стоимости рецептов - с 2,5 евро до 3,5 евро, начиная с следующего года.
Законом уменьшается верхний предел родительского пособия: с 2026 года он составит двухкратную среднюю зарплату за позапрошлый год вместо трехкратной. В этом году верхний предел составляет 4733,53 евро. Однако при этом родительское пособие больше не будет снижаться, если родитель получает доход от трудовой деятельности.
Дополнительно вводится верхний предел компенсации по временной нетрудоспособности. С 2026 года предел дневной компенсации по временной нетрудоспособности будет равен одной тридцатой от двухкратной средней зарплаты за позапрошлый год. Работодатели и индивидуальные предприниматели смогут компенсировать разницу между верхним пределом компенсации и утраченной заработной платой без уплаты социального налога.
Согласно закону, с следующего года прекращается уплата государством социального налога за неработающего супруга или зарегистрированного партнера застрахованного лица, который воспитывает одного или двух детей в возрасте от трех до восьми лет или трех-шести детей, ни один из которых не младше восьми лет.
Также законом разрешается Кассе здоровья использовать нераспределенную прибыль в большем объеме для покрытия дефицита. Вводится возможность требовать возмещения расходов на лечение за счет незастрахованных лиц. Кроме того, с следующего года продлеваются сроки рассмотрения заявлений о семейных пособиях, определении степени инвалидности и назначении государственной пенсии до 30 рабочих дней.
В закон также вносятся поправки в Закон о подоходном налоге, чтобы облагались налогом как выплаты по больничным листам, выплачиваемые работодателем и Кассой здоровья, так и расчетные выплаты индивидуальных предпринимателей.
За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикогу, против - 23.