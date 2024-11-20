Рийгикогу поднял плату за визит к врачу-специалисту до 20 евро

Плата за визит не поднимется для уязвимых групп и тем самым остается прежней для получателей прожиточного пособия, лиц с пониженной трудоспособностью, детей в возрасте до 19 лет, беременных, людей старше 63 лет и безработных.

Согласно сделанной в ходе второго чтения поправке, плату за визит не взимают в том случае, если амбулаторная помощь врача-специалиста оказывается в связи с беременностью или родами.

Если застрахованное лицо остается под наблюдением или лечением врача и требуются повторные приемы, в будущем плата за визит может взиматься не чаще одного раза в год.

Аналогичные права и ограничения на взимание платы за визиты будут распространяться на лиц, приравненных к медицинским работникам, таких как физиотерапевты, клинические психологи и логопеды, предоставляющие амбулаторные медицинские услуги самостоятельно на основании направления семейного или специализированного врача.

Также законом увеличивается базовый размер долевого участия застрахованного лица в стоимости рецептов - с 2,5 евро до 3,5 евро, начиная с следующего года.

Законом уменьшается верхний предел родительского пособия: с 2026 года он составит двухкратную среднюю зарплату за позапрошлый год вместо трехкратной. В этом году верхний предел составляет 4733,53 евро. Однако при этом родительское пособие больше не будет снижаться, если родитель получает доход от трудовой деятельности.