В Грузии оппозиция объявила о приостановке протестов

«Нам придется как-то перепланировать и подумать о чем-то другом, не о том, что мы здесь делали», – сказал Джапаридзе утром 20 ноября.

По его словам, власти изменили стратегию и акции протеста в нынешнем виде ничего не изменят, поэтому организаторы протестов решили, что участникам следует разойтись, отдохнуть и разработать новый план.

Протестующие против результатов выборов в Грузии перекрыли проспект и поставили палатки:

Протесты против результатов парламентских выборов начались 17 ноября. Участники акции установили около 30 палаток у Тбилисского государственного университета (ТГУ), однако утром 19 ноября спецназ полиции снес их. Силовики оттеснили протестующих к улице Меликишвили, 16 человек были задержаны.

Утром 20 ноября полиция вновь вытеснила протестующих с территории ТГУ, помешав им продолжить мирную акцию. Протестующие не вступали в конфликт с представителями полиции и отошли на улицу Меликишвили.

16 ноября ЦИК Грузии официально утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54 процента голосов, таким образом обеспечив себе 89 мест в парламенте из 150. «Коалиция за перемены» получила 19 депутатских мандатов, «Единое национальное движение» - 16, «Сильная Грузия» - 14, «За Грузию» - 12.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии не признали результаты выборов из-за сотен выявленных наблюдателями нарушений и вопросов к соблюдению тайны голосования. ЦИК и правящая партия «Грузинская мечта» отрицают какие-либо фальсификации. Центризбирком тем временем объявил, что выдаст избранным членам парламента временные удостоверения.