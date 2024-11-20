Медики предупреждают о симптоме деменции, проявляющемся за десять лет до активной фазы болезни

Хотя выявление факторов риска болезни Альцгеймера, например, генетических вариантов, обычно требует тщательного тестирования, аносмия или потеря обоняния может возникнуть во время повседневной деятельности. Эксперты рекомендуют обратиться к врачу, если во время принятия ванны вы больше не чувствуете запаха шампуня или геля для душа, сообщает New York Post.

«Процесс нейродегенерации, вызывающий деменцию, также может влиять на когнитивные функции и сенсорную обработку, связанную с обонянием, затрудняя пациентам распознавание знакомых запахов, таких как ароматы любимого шампуня или геля для душа», - объяснила невролог Мередит Бок журналу Parade.

Бок сказала, что в некоторых случаях снижение или искажение обоняния может возникнуть почти за десять лет до появления других симптомов.

Фактически, одно исследование показало, что пожилые люди, которые перестали как следует различать запахи, в три раза чаще умирают в течение ближайших пяти лет с этого момента, чем сохраняющие острое обоняние пожилые люди.

«К сожалению, если потеря обоняния и вкуса вызвана нейродегенеративным заболеванием, таким как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, эта чувствительность не восстанавливается», - сказала Бок.

Но аносмия, конечно, далеко не всегда означает предвестие деменции. Она также может быть симптомом простуды, гриппа, Covid-19, травмы головы, дефицита витаминов или даже естественного старения.

«Это нормально, что наша чувствительность меняется с возрастом, - сказал Бок журналу Parade. - Но эти изменения могут быть более заметными у людей с деменцией».