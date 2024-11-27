ОБЗОР С ростом минимальной зарплаты вырастут как пособия, так и расходы

В следующем году вырастет минимальная зарплата. В результате соглашения минималка, которая сейчас составляет 820 евро, увеличится на 66 евро или на восемь процентов и составит 43 процента от прогнозируемой Банком Эстонии в 2025 году средней зарплаты.