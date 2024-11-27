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ОБЗОР С ростом минимальной зарплаты вырастут как пособия, так и расходы

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Кошелек. Иллюстративное фото.
Кошелек. Иллюстративное фото. Фото: Маргус Ансу

В Эстонии многие услуги напрямую связаны с минимальной зарплатой, поэтому ее повышение приведет как к росту цен, например, за место в детском саду, так и к увеличению некоторых пособий.

В следующем году вырастет минимальная зарплата. В результате соглашения минималка, которая сейчас составляет 820 евро, увеличится на 66 евро или на восемь процентов и составит 43 процента от прогнозируемой Банком Эстонии в 2025 году средней зарплаты.

К минимальной зарплате привязаны такие выплаты, как родительское пособие (минимальная ставка учитывается, если у родителя не было дохода, облагаемого социальным налогом), пособие по безработице, услуги по оказанию помощи жертвам. Какие изменения планируются с учетом повышения минималки?

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