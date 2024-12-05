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Слово против слова: почему мать тяжелобольной девочки считают попрошайкой

Светлана с 19-летней дочерью живут вместе, и Соня вряд ли скоро сможет переехать или начать отдельную от матери жизнь. Фото: Ilja Smirnov
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Соня Монина - 19 летняя девочка, больная редкой формой эпилепсии с самого детства. За последние 12 лет ее мать, Светлана, неоднократно обращалась к неравнодушным людям с просьбой собрать деньги на лечение дочери, и обращается до сих пор. Но все ли пожертвованные деньги идут на лекарства для больного ребенка?

Впервые о больной синдромом Драве Соне общественность узнала в 2010 годуСМИ рассказали историю ребенка с особой формой эпилепсии, для которой характерны тяжелые эпилептические припадки. С восьми месяцев Соня 27 раз была в реанимации.

За эти годы мама Сони, Светлана, много раз обращалась к жителям Эстонии с просьбой помочь собрать деньги на необходимые лекарства. В 2012 году пять тысяч евро всего за четыре дня было пожертвовано семье Мониных, на эти деньги Соню отправили в Институт мозга имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. В 2013 еще 13 000 евро было собрано, чтобы Соня смогла пройти обследование в клинике Барселоны

Общими усилиями девочку удалось отправить в Славянскую школу в Кохтла-Ярве, которую она недавно благополучно закончила. Соня живет с мамой, и пока не планирует поступать в вуз - с ее здоровьем в Эстонии это трудно, если не невозможно. По словам Светланы, развитие Сони схоже с развитием 13-летнего ребенка. «Дочь не знает о своем диагнозе, я не говорю, чтобы не расстраивать. Она просто думает, что особенная, и называет себя "чудом", ей нравится это слово», - рассказала Монина-старшая.

Светлана Монина ведет страничку о состоянии своей дочери на Facebook, где в подробностях описывает, как идут дела у Сони и у нее самой.
Светлана Монина ведет страничку о состоянии своей дочери на Facebook, где в подробностях описывает, как идут дела у Сони и у нее самой. Фото: Ilja Smirnov

Однако в социальных сетях стала появляться информация о том, что семья Мониных - мошенники, которые, пользуясь болезнью дочери, просто наживаются на доверчивых людях. Так ли это?

С таким диагнозом долго не живут

Светлана, ее муж Александр и Соня проживают в небольшой трехкомнатной квартире в Кохтла-Ярве. С мужем Светлана находится в разводе, но он живет под одной крышей с семьей, в отдельной комнате, где есть даже отдельный холодильник. «Он решил, что хочет развод, но не может оставить семью и во всем помогает», - рассказывает Светлана.

Александр работает на заводе Eastman оператором, у Светланы инвалидностьПомимо Сони в семье есть еще трое взрослых детей, которые живут в Эстонии, имеют свои семьи, работают и не страдают от серьезных проблем со здоровьем. Также семье Мониных помогает приходящая несколько раз в неделю сиделка, услуги которой оплачивает город. По словам Светланы, она может заниматься с Соней или приготовить поесть, помочь с бытовыми делами.

Монины живут небогато: большая часть средств уходит на лекарства для Сони, но проблемы со здоровьем есть и у Светланы. Если девочка страдает от редкой формы эпилепсии, то ее мать - от апноэ (непродолжительные остановки дыхания во сне), астмы, также, по ее словам, от гипертонии, стенокардии, нейропатии, сахарного инсулино зависимого диабета, остегатизма, катаракты и психических расстройств.

Полки в доме Мониных забиты лекарствами. Есть даже отдельная полка с лекарствами для желудочно-кишечного тракта.
Полки в доме Мониных забиты лекарствами. Есть даже отдельная полка с лекарствами для желудочно-кишечного тракта. Фото: Ilja Smirnov

«Я постоянно наблюдаюсь у психиатра, получаетсявырастила Соню ценой собственного здоровья. С таким диагнозом, как у нее, детки обычно долго не живут», - говорит Светлана, показывая журналисту целый арсенал медикаментов. И мать, и дочь спят в специальных масках, которые предназначены для контроля сна людей с апноэ. Маски подсоединяются к специальному препарату, цена которого - 1600 евро

Первый препарат семье обошелся в десять процентов от стоимости, а второй пришлось покупать уже на свои средства. Одна маска дается на год и стоит 30 евро со скидкой от Кассы здоровья, но если маска порвется, вторую тоже придется покупать самостоятельно, по полной стоимости в 180 евро

Полки шкафов забиты всевозможными лекарствами, цена некоторых из них очень высокая. К примеру, Соне нужен препарат «Диакамид», цена которого - 197 евро.

Правда, большое количество необходимых лекарств Касса здоровья все же покрывает почти 100-процентной скидкой. 

«На данный момент Соня принимает девять препаратов, скидку получаем только на четыре, остальные приходится выкупать примерно за 150 евро. Кроме рецептурных лекарств Соне постоянно необходимы еще и нерецептурные, которые на месяц обходятся около 100-150 евро»​, - рассказала Светлана.

Старая машина по цене уколов

Валерия, жительница Кохтла-Ярвегод назад тоже решила помочь Соне Мониной. «В Facebook я увидела, что Светлана продает старую машину, чтобы собрать деньги на специальные уколы дочери. Я тогда сама находилась в трудной жизненной ситуации, и мне захотелось сделать для кого-то что-то очень доброе, поэтому мы с мужем решили купить у Мониных машину и тем самым помочь девочке», - рассказала Валерия Rus.Postimees. 

Машина стоила 1400 евро, а состояние транспортного средства оказалось никудышным: дно было проржавевшим, а через некоторое время вообще порвались тормозные шланги. Однако Валерия покупала машину ради доброго дела, поэтому смутило ее нечто другое

Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov

С момента покупки машины у Мониных прошел год, но за это время Светлана так и не смогла показать чеки на приобретенные уколы. Валерия неоднократно просила подтвердить, что деньги ушли на лечение девочки, предоставить, к примеру, скриншоты из Кассы здоровья, но Светлана, по ее словам, сначала искала отговорки, а затем и вовсе заблокировала Валерию в социальных сетях.  

«После того, как я стала просить доказательства о том, что уколы были куплены, Светлана пошла на попятную, утверждая, что машину продавала просто так, чтобы выручить деньги на нужды семьи», - добавила жертвователь.

То же самое Rus.Postimees сказала и Светлана, подчеркнув, что и не собиралась тратить полученную сумму именно на уколы, но все вырученные деньги пошли на другие лекарства

«После этого я стала сомневаться, что Светлана не злоупотребляет своим положением. К тому же, появились и другие странности во всей этой истории», - говорит Валерия

Скриншот из Facebook-группы «Йыхви-Кохтла-Ярве. Новости, обмен мнениями»​. Пост был написан Валерией, в нем она описала ситуацию с машиной.
Скриншот из Facebook-группы «Йыхви-Кохтла-Ярве. Новости, обмен мнениями»​. Пост был написан Валерией, в нем она описала ситуацию с машиной. Фото: facebook.com

Отдых в Польше

Позднее в редакцию были присланы скриншоты переписок и фотографии, из которых становится ясно, что семья Мониных ездит на отдых в Польшу вместе с Соней. На фото вполне жизнерадостная Соня в темных очках, а на самих фото стоят даты - май 2024 года и сентябрь 2024 года. Когда журналист попросил у Светланы прокомментировать поездку в Польшу, Светлана заявила, что они вместе с дочерью ездили на симпозиум, посвященный редким диагнозам, куда их пригласил врач Антонио Русси, по ее словам, лучший эпилептолог Европы

Она уточнила, что это было в сентябре 2023 года и фотографий с симпозиума у нее нет. Прокомментировать фотографии Сони на отдыхе в 2024 году Светлана не смогла, сказав лишь, что даты на фотографиях подделали злые люди.

Скриншоты были сделаны со странички Сони Мониной с сайта «Одноклассники». Позднее страничка была удалена. Еще одна жительница Кохтла-Ярве, Татьяна, которая раньше помогала семье Мониных деньгами, успела подружиться с Соней в «Одноклассниках» и некоторое время поддерживала с ней общение. В ходе переписок Соня упоминала, что они с родителями находятся на отдыхе в Белостоке, ходят на базар, в магазины и зоопарк.  

Стенография болезни и мошенники

Светлана активно ведет страничку в сети Facebook, посвященную болезни своей дочери. Там регулярно пишет отчеты о здоровье Сони, и о своем здоровье. Посты отличаются излишней эмоциональностью и могут вызывать определенные чувства. Эту страничку Светлана использует и для того, чтобы при желании люди могли отправить деньги семье Мониных

На странице, посвященной дочери, время от времени Светлана выставляет чеки. Например на этом видно, что Касса здоровья компенсирует 100% стомости, и лекарство ценой в 1409 евро обошлось семье Мониных только в 10 евро.
На странице, посвященной дочери, время от времени Светлана выставляет чеки. Например на этом видно, что Касса здоровья компенсирует 100% стомости, и лекарство ценой в 1409 евро обошлось семье Мониных только в 10 евро. Фото: facebook.com

Так, например, на страничке можно найти пост за 25 сентября 2024 года, где Светлана рассказывает о том, что они с Соней находятся в Тарту на обследовании, так как девочка болеет, мучается от температуры и кашля. Однако на странице в «Одноклассниках» были фотографии, на которых видно, что Соня в добром здравии находится где-то в теплом месте, очевидно, не в Эстонии, уже 26 сентября 2024 года

На фотографии видно, что она сделана в сентябре 2024 года, как раз тогда, когда Светлана написала, что они проходили обследование в Тарту.
На фотографии видно, что она сделана в сентябре 2024 года, как раз тогда, когда Светлана написала, что они проходили обследование в Тарту. Фото: личный архив

На этой же страничке 11 ноября появился пост, в котором Светлана рассказала, что телефонные мошенники позвонили Соне, и семья лишилась всех своих сбережений.

«Банковский счет Сони связан с моим счетом и счетом отца, поэтому мошенники получили доступ ко всем сразу. На нас повесили микро-кредиты и украли сбережения», - рассказала Светлана, уточнив, что во время звонка мошенников Соне она находилась рядом и слушала разговор дочери со звонившим человеком, но ничего не заподозрила

«Соня участвует в программе опросной системы молодежи через банк. Там спрашивают про трудоустройство, про возможности улучшить жизнь для детей-инвалидов. Соня всегда на эти вопросы отвечает. В этот раз я удостоверилась, что звонил этот же самый человек», - сказала Монина, добавив, что Соня ответила на все вопросы, а в конце ее попросили идентифицировать себя. Через час денег на счетах уже не было.

Светлана подала заявление в полицию. Прокуратура подтвердила Rus.Postimees, что общая сумма вреда от мошенников оценивается в 17 969,37 евро - из них 6900 евро были личными сбережениями Александра, больше тысячи оставалось на счету Сони и Светланыостальная сумма - повешенные на семью кредиты. Конечно, Светлана снова обратилась за помощью к неравнодушным на своей страничке. Но на этот крик о помощи люди уже не спешили реагировать так быстро.

На вопрос о том, почему семья просит деньги в Интернете, если у главы семьи есть личные накопления, Светлана ответила, что бывший муж копит на свою отдельную квартиру. 

Журналисту удалось совсем немного пообщаться с Соней: она спокойный ребенок, который любит заниматься рукоделием и другим творчеством. У Сони есть попугай Верочка.
Журналисту удалось совсем немного пообщаться с Соней: она спокойный ребенок, который любит заниматься рукоделием и другим творчеством. У Сони есть попугай Верочка. Фото: Ilja Smirnov

Где ложь, а где правда?

Валерия написала об истории с машиной и Мониными в Facebook-группу, посвященную Кохтла-Ярве. В комментариях пришло большое число людей, которые ее поддержали. «Эта семья уже много лет занимается мошенничеством»,  «Все очень мутно», «Мать Сони уже полгорода в блок отправила за неудобные вопросы», пишут комментаторы, многие из которых раньше жертвовали деньги Соне и ее маме

Скриншот из Facebook-группы «Йыхви-Кохтла-Ярве. Новости, обмен мнениями»​. Пост был написан Валерией, в нем она описала ситуацию с машиной.
Скриншот из Facebook-группы «Йыхви-Кохтла-Ярве. Новости, обмен мнениями»​. Пост был написан Валерией, в нем она описала ситуацию с машиной. Фото: facebook.com

«Ситуация странная, потому что многие слова Светланы не соответствуют действительности. Она в открытую злоупотребляет своим положением, лишая в помощи, напримердругих детей или людей. Трудно верить человеку, который прибедняется, а сам живет лучше тех, кто ей помогает»​, - сказала Валерия

Сама Светлана заявила, что всегда выставляла отчёты о средствах, которые ей жертвовали. «Но даже тогда люди писали, что это фотошоп. Люди не видят меня в слезах, видят гордую женщину, которая отстаивает права дочери, и это не всем нравитсяМои слезы дома. Выходя за дверь своей квартиры, я надеваю маскуиграюкак клоун, делая вид, что все прекрасно»​, - поделилась мать Сони.

 

Мать Сони, Светлана, утверждает, что друзей у Сони нет.
Мать Сони, Светлана, утверждает, что друзей у Сони нет. Фото: Ilja Smirnov

По словам Инны Тоатерруководителя службы по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции, благотворительностьэто добровольное дело, и полиция не проверяет, были ли пожертвованные деньги использованы по назначению.

«Если кто-то сделал пожертвование и считает, что деньги не были использованы на то, ради чего их просили, то такой человек может обратиться в суд. Если хочется сделать доброе дело - не переводите деньги напрямую людям, но воспользуйтесь проверенными организациями, которые существуют давно и имеют прозрачную систему отчетности», - прокомментировала Тоатер.

Rus.Postimees также обратился за комментарием к Социальному департаменту города Кохтла-Ярве, но получил ответ, в котором говорилась, что информация, касающаяся частных лиц, не раскрывается. «Социальная служба Кохтла-Ярве и Центр социального обеспечения делают все возможное, чтобы оказать поддержку людям, нуждающимся в ней», - сообщил специалист по коммуникациям Городского собрания Кохтла-Ярве Михаил Таммеару.

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