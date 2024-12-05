Слово против слова: почему мать тяжелобольной девочки считают попрошайкой

Соня Монина - 19 летняя девочка, больная редкой формой эпилепсии с самого детства. За последние 12 лет ее мать, Светлана, неоднократно обращалась к неравнодушным людям с просьбой собрать деньги на лечение дочери, и обращается до сих пор. Но все ли пожертвованные деньги идут на лекарства для больного ребенка?

Впервые о больной синдромом Драве Соне общественность узнала в 2010 году: СМИ рассказали историю ребенка с особой формой эпилепсии, для которой характерны тяжелые эпилептические припадки. С восьми месяцев Соня 27 раз была в реанимации.

За эти годы мама Сони, Светлана, много раз обращалась к жителям Эстонии с просьбой помочь собрать деньги на необходимые лекарства. В 2012 году пять тысяч евро всего за четыре дня было пожертвовано семье Мониных, на эти деньги Соню отправили в Институт мозга имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. В 2013 еще 13 000 евро было собрано, чтобы Соня смогла пройти обследование в клинике Барселоны.

Общими усилиями девочку удалось отправить в Славянскую школу в Кохтла-Ярве, которую она недавно благополучно закончила. Соня живет с мамой, и пока не планирует поступать в вуз - с ее здоровьем в Эстонии это трудно, если не невозможно. По словам Светланы, развитие Сони схоже с развитием 13-летнего ребенка. «Дочь не знает о своем диагнозе, я не говорю, чтобы не расстраивать. Она просто думает, что особенная, и называет себя "чудом", ей нравится это слово», - рассказала Монина-старшая.

Светлана Монина ведет страничку о состоянии своей дочери на Facebook, где в подробностях описывает, как идут дела у Сони и у нее самой. Фото: Ilja Smirnov

Однако в социальных сетях стала появляться информация о том, что семья Мониных - мошенники, которые, пользуясь болезнью дочери, просто наживаются на доверчивых людях. Так ли это?

С таким диагнозом долго не живут