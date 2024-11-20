Все более агрессивные воздушные атаки могут привести к катастрофическим отключениям электроэнергии на Украине, поскольку под угрозой находятся все три действующие атомные электростанции.
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Россия угрожает вывести из строя все атомные электростанции Украины
Как сообщает The Guardian, из-за перебоев в подаче электроэнергии нарушается работа подстанций, расположенных вблизи атомных станций. Недавние удары России были направлены именно на критически важную инфраструктуру, обеспечивающую функционирование атомных станций.