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Россия угрожает вывести из строя все атомные электростанции Украины

Перевод: Каролийна Вертяева
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Украинские пожарные тушат пожары, возникшие в результате ракетных обстрелов России 17 ноября 2024 года.
Украинские пожарные тушат пожары, возникшие в результате ракетных обстрелов России 17 ноября 2024 года. Фото: Postimees

Все более агрессивные воздушные атаки могут привести к катастрофическим отключениям электроэнергии на Украине, поскольку под угрозой находятся все три действующие атомные электростанции.

Как сообщает The Guardian, из-за перебоев в подаче электроэнергии нарушается работа подстанций, расположенных вблизи атомных станций. Недавние удары России были направлены именно на критически важную инфраструктуру, обеспечивающую функционирование атомных станций.

Если реакторы надолго потеряют доступ к энергии и системе охлаждения, необходимой для их безопасной работы, они станут крайне опасными. Об этом заявила группа экспертов Greenpeace, отслеживающая вопросы ядерной безопасности Украины.

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