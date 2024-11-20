Узнайте, сколько раз в этом году над Эстонией сверкали молнии

В 2024 году сеть детекторов молний Nordlis зафиксировала в Эстонии в общей сложности 31 808 грозовых молний. Это почти на двадцать процентов больше, чем в среднем за период 2005-2023 годов. А по сравнению с прошлым годом громов и молний было почти на 30% больше.
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Как рассказали в Агентстве окружающей среды, распределение молний по месяцам хорошо характеризует большое количество грозовых молний, типичных для Эстонии в июне и июле, но в августе грома было необычно меньше, чем в мае.
В 2024 году самым грозовым месяцем сезона стал июль, когда была зафиксирована треть грозовых молний за сезон (10 571). В мае, июне и августе соответственно 20% (6674), 24% (7685) и 14% (4568). 6% ударов молний произошли в сентябре (2043).
Больше всего молний ударило в Северо-Западной и Восточной Эстонии, а также в Пярнуском и Вильяндиском уездах. В Юго-Восточной Эстонии и на островах грома было меньше.
По сравнению со средним многолетним пространственным распределением, в 2024 году обычные грозы в Юго-Восточной Эстонии сменяются Северо-Западной Эстонией.