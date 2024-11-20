Узнайте, сколько раз в этом году над Эстонией сверкали молнии

В 2024 году сеть детекторов молний Nordlis зафиксировала в Эстонии в общей сложности 31 808 грозовых молний. Это почти на двадцать процентов больше, чем в среднем за период 2005-2023 годов. А по сравнению с прошлым годом громов и молний было почти на 30% больше.