Гендир Спасательного департамента: к сожалению, мы не можем нанять больше спасателей

Петицию, которую в среду, 20 ноября, передадут руководству Спасательного департамента, подписали более 1200 спасателей. Доверенное лицо профсоюза спасательной команды в Раквере Сийм Сяде сообщил изданию Virumaa Teataja, что запланированное изменение рабочего времени снизит фактический ежемесячный доход спасателей. Генеральный директор Спасательного департамента Марко Клаос утверждает, что эта мера необходима, поскольку позволит увеличить количество дежурных команд в дневное время.
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Генеральный директор Марго Клаос сообщил, что в рамках запланированного изменения спасатель может работать два 12-часовых дневных смены в месяц вместо одной 24-часовой: «Вместо одной 24-часовой смены - день и ночь - спасателям предлагается работать дважды по 12 часов, но только в дневное время. Это означает, что круглосуточные смены заменяются на две дневные, при этом общее рабочее время за месяц и уровень зарплаты остаются неизменными».