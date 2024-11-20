Генеральный директор Спасательного департамента: мы не можем нанять больше сотрудников

Генеральный директор Марго Клаос сообщил, что в рамках запланированного изменения спасатель может работать две 12-часовых дневных смены в месяц вместо одной 24-часовой: «Вместо одной 24-часовой смены - день и ночь - спасателям предлагается работать дважды по 12 часов, но только в дневное время. Это означает, что круглосуточные смены заменяются на две дневные, при этом общее рабочее время за месяц и уровень зарплаты остаются неизменными».

Он также отметил, что в дневное время и в выходные дни происходит больше пожаров, наводнений, аварий и других спасательных событий, чем ночью: «В это время для эффективной помощи людям нужны более большие команды. При 24-часовых дежурствах мы не можем привлекать больше спасателей именно тогда, когда помощь нужна чаще всего. Однако мы можем решить эту проблему, заменив одну 24-часовую смену - день и ночь - на две 12-часовые дневные смены».