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Генеральный директор Спасательного департамента: мы не можем нанять больше сотрудников

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Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос. Фото: Dmitri Kotjuh

Петицию, которую в среду, 20 ноября, передадут руководству Спасательного департамента, подписали более 1200 спасателей. Доверенное лицо профсоюза спасательной команды в Раквере Сийм Сяде сообщил изданию Virumaa Teataja, что запланированное изменение рабочего времени снизит фактический ежемесячный доход спасателей. Генеральный директор Спасательного департамента Марко Клаос утверждает, что эта мера необходима, поскольку позволит увеличить число дежурных команд в дневное время.

Генеральный директор Марго Клаос сообщил, что в рамках запланированного изменения спасатель может работать две 12-часовых дневных смены в месяц вместо одной 24-часовой: «Вместо одной 24-часовой смены - день и ночь - спасателям предлагается работать дважды по 12 часов, но только в дневное время. Это означает, что круглосуточные смены заменяются на две дневные, при этом общее рабочее время за месяц и уровень зарплаты остаются неизменными».

Он также отметил, что в дневное время и в выходные дни происходит больше пожаров, наводнений, аварий и других спасательных событий, чем ночью: «В это время для эффективной помощи людям нужны более большие команды. При 24-часовых дежурствах мы не можем привлекать больше спасателей именно тогда, когда помощь нужна чаще всего. Однако мы можем решить эту проблему, заменив одну 24-часовую смену - день и ночь - на две 12-часовые дневные смены».

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