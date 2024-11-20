НУЖНЫ ДОНОРЫ Запасы крови групп 0 и B с отрицательным резус-фактором критически низкие

«Сдача крови - простая и безопасная процедура, на которую мы просим выделить не более часа, - сказала заведующая отделением донорства Региональной больницы доктор Гулара Ханизаева. - Мы приглашаем всех новых и старых доноров как можно скорее сдать кровь в ближайшем центре сдачи крови. Приходите сами и приводите своих друзей!»

Сдать кровь можно в Центре крови на улице Эдала, 2 в Таллинне по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов, со вторника по четверг с 11 до 19 часов. Центр донорства Ülemiste на Валукоя, 7 принимает доноров по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов, а по вторникам и четвергам с 10 до 18 часов. Дни донора организуются и вне Центра крови каждый рабочий день, расписание выездов можно найти на сайте Центра крови.