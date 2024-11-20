В Рийгикогу обсудили выплату пенсий

Член Рийгикогу Вадим Белобровцев отметил, что перенос даты выплаты пенсий на один или два дня несколько раз в году - это издевательство над пенсионерами, так как пожилым людям сложно привыкнуть к изменениям. Депутат поставил целесообразность переноса под сомнение.

Отвечая на вопрос, министр социальной защиты Сигне Рийсало заверила, что ей также не нравится вносить изменения, которые создают неудобства для определенных уязвимых групп. Министр пояснила, что, согласно закону, государство и, таким образом, Департамент социального страхования обязаны выплатить пенсии в течение месяца, а пятое число стало привычным днем выплаты.

«Заверяю, что мы сделаем все от нас зависящее - под руководством генерального директора Департамента социального страхования, чтобы в случае этих пяти указанных месяцев мы не оказывались бы в ситуации, которую вы называете „издевательством“», – сказала она.

Рийсало добавила, что перенос даты выплаты обусловлен не только сокращением числа чиновников сферы, но и нехваткой инвестиций в ИТ, а также пределом возможностей разработчиков соответствующих ИТ-решений:

«Это не государственные чиновники в Департаменте социального страхования или Центре инфосистем здравоохранения и социального обеспечения. Это - частные предприниматели, трудоспособность которых является именно такой, какой она является. У нас имеются ресурсы и запланированные меры, и мы действительно надеемся, что к концу 2025 года мы окажемся в ситуации, когда мы сможем прекратить работу в т.н. SKAIS-1 и полностью перейти на SKAIS-2, что существенно повысит весь наш потенциал в сфере IT».