Посольствам Эстонии грозит ликвидация? Цахкна: это крайние меры

На данный момент у Эстонии за рубежом 38 посольств. Если МИД примет решение закрыть 13 из них, это будет означать ликвидацию каждого третьего посольства.

Тем не менее Маргус Цахкна заверил, что в ближайшие годы Министерство иностранных дел не планирует закрывать ни одно посольство.

«Однако если в стратегии государственного бюджета до 2028 года не будут внесены существенные изменения и не будет признано, что предел сокращений в Министерстве иностранных дел достигнут, придется принимать решения, которые могут привести к закрытию посольств», - объяснил он.

Цахкна добавил, что он категорически против этого решения и подчеркнул, что в текущей ситуации в области безопасности такой шаг был бы опасным и неправильным для Эстонии.

Глава МИД не уточнил, в каких именно государствах могут быть упразднены посольства Эстонии и на каком основании будет сделан выбор, какие посольства закрыть, а какие - оставить.