Российские военные уронили 250-килограммовую авиабомбу на здание школы в РФ

Как рассказали местному telegram-каналу «Пепел» жители Быковки, бомба упала на школу около шести часов утра 19 ноября. В здании еще никого не было, никто не пострадал. Однако днем в этой школе проходят очные занятия.

Издание Astra сообщает, что бомба пробила крышу здания и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже. В стене здания образовалась трещина. Издание «Агентство» не смогло получить комментарии от администрации школы, но, по словам одной из учительниц, ей было указано вести занятия дистанционно без объяснения причин.

Также, по данным Astra, еще одна авиабомба ФАБ-250 упала 15 ноября в полутора километрах от села Белый Колодезь в Шебекинском городском округе. Пострадавших тоже не было.

По подсчетам Astra, за 2024 год российская армия уронила не менее 150 фугасных авиабомб на территории России и оккупированных областей Украины. Наиболее часто фиксируется падение ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сбросе эти боеприпасы не детонируют, и их уничтожением занимаются взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы чаще всего применяются Вооруженными силами РФ для ударов по Донецкой и Харьковской областям Украины.