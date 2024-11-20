Осторожно! Сильный ветер может повалить деревья на дороги

Как передала BNS пресс-служба ведомства, в среду вечером дороги в Эстонии преимущественно влажные после обработки реагентами или мокрые, в отдельных местах между полосами движения могут быть валы мокрого снега. По многим регионам дождь, в Харьюском уезде также слабый снегопад.

Согласно прогнозу погоды, в ночь на четверг и в четверг ночью по многим регионам, но в основном в западной части Эстонии, возможны дождь и мокрый снег. На побережье и на островах сильные порывы ветра до 25 м/с, температура воздуха в пределах от -1 до +4 градусов.

При отрицательных температурах мокрые участки дорог обледенеют и станут опасно скользкими.

Из-за сильного ветра поступают сообщения о поваленных деревьях на дорогах по всей Эстонии, в связи с чем Департамент транспорта советует водителям быть осторожными при движении в темное время суток.