Propastop: беглый лидер партии Koos пообещал создать в Эстонии «Народный фронт» для русских

«Друзья, близкие, родные! Всем привет! – начинает свое видео Иванов. – Ну, вы знаете, что в Эстонии сейчас происходят очередные нападки на русских людей, которых пытаются лишить права голоса перед муниципальными выборами. Для того, чтобы партия Koos не набрала бы достаточно голосов, чтобы не пустить нас во власть».

«В связи с этим хотелось бы обратиться к господину Ляэнеметсу со следующим заявлением. Вы, наверно, знаете, что Айво Петерсон недавно заявил о том, что после его выхода из тюрьмы, мы первым делом создадим Народный фронт по борьбе за права людей. Я могу вам сообщить, что если вы пойдете на это очередное преступление, если вы не остановитесь в своих русофобских и нацистских стремлениях глумиться над людьми русскими, издеваться и дискриминировать, то этот Народный фронт мы будем создавать раньше! Мы не будем дожидаться выхода Айво Петерсона из тюрьмы», – заявил Иванов.