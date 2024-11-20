В конце октября один из лидеров партии Koos Олег Иванов записал видеоролик на фоне московского храма, где назвал главу МВД Лаури Ляэнеметса преступником и пригрозил создать в Эстонии «Народный фронт», пишет портал по борьбе пропагандой Propastop.
Propastop: беглый лидер партии Koos пообещал создать в Эстонии «Народный фронт» для русских
Rus.Postimees публикует статью с сайта Propastop.org в полном объеме.
30-31 октября в помещениях храма Христа Спасителя в Москве состоялся 8-й Всемирный съезд соотечественников, который, судя по описанию на официальной странице, является «Высшим представительным органом, обеспечивающим взаимодействие соотечественников (российских – прим.ред.) с органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации». Первый такой конгресс прошел в октябре 2001 года, полтора года спустя после вступления Владимира Путина в должность президента РФ.
Нынешний, 8-й по счету, конгресс можно было бы оставить без внимания, если бы на нем с трибуны не выступил один из лидеров эстонской партии Koos Олег Иванов, уже несколько лет проживающий в России. Публикацию, свидетельствующую об этом, он разместил на своей странице в Facebook. Она набрала 118 лайков, 33 комментария и 22 репоста. Кстати, на данный момент у партии Koos нет председателя как такового. И Олег Иванов, и Айво Петерсон, который долгое время был лицом политической силы, сейчас являются членами правления, наряду еще с семью однопартийцами.
Тут нужно напомнить, что в марте 2023 года тогдашнему лидеру партии Koos Айво Петерсону были предъявлены обвинения по 235-й статье Пенитенциарного кодекса, которая предполагает до шести лет тюрьмы за создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. Суд над Петерсоном продолжается. 7 октября Харьюский уездный суд разрешил выпустить его под залог в 150 000 евро, правда на сегодняшний день эту сумму собрать так и не удалось.
Вот как описал сложившуюся ситуацию с трибуны конгресса российских соотечественников Олег Иванов: «После успешных для нас выборов в парламент страны (Рийгикогу – прим.ред.), когда я и мой соратник [Айво Петерсон] набрали много голосов, мой соратник был посажен в тюрьму за то, что мы не хотели идти на войну с Россией. И мы запустили три процесса в Организации объединенных наций. Успешно их запустили благодаря помощи тех людей, которые находятся в этом зале. Я хочу выразить им огромную благодарность».
Что касается участия партии Koos в последних выборах, то тут стоит привести несколько цифр. На выборах в Рийгикогу 2023 года Айво Петерсон, баллотировавшийся вместе со своими соратниками по списку Объединенной левой партии, набрал 3970 голосов, а Олег Иванов – 2703 голоса. Весь объединенный список получил 14605 голосов, то есть 2,4%. А в мае этого года, на выборах в Европейский парламент, Айво Петерсон получил уже 11503 голоса (3,1%), причем находясь под стражей.
Далее в своем выступлении Иванов утверждает, что именно благодаря давлению со стороны ООН, Харьюский суд вынес постановление, разрешающее выпустить Петерсона под залог. Проверить такие утверждения Propastop не удалось.
Кроме видео с записью речи Иванова на конгрессе российских соотечественников, в его публикации в Facebook содержится и еще один ролик, который он, судя по тексту, записал незадолго до своего официального выступления. Олег Иванов стоит в кадре на фоне того самого московского храма Христа Спасителя, где и проходило мероприятие.
«Друзья, близкие, родные! Всем привет! – начинает свое видео Иванов. – Ну, вы знаете, что в Эстонии сейчас происходят очередные нападки на русских людей, которых пытаются лишить права голоса перед муниципальными выборами. Для того, чтобы партия Koos не набрала бы достаточно голосов, чтобы не пустить нас во власть».
Далее Иванов утверждает, что глава МВД Лаури Ляэнеметс своими заявлениями выставляет сторонников партии Koos нелояльными гражданами, и продолжает:
«В связи с этим хотелось бы обратиться к господину Ляэнеметсу со следующим заявлением. Вы, наверно, знаете, что Айво Петерсон недавно заявил о том, что после его выхода из тюрьмы, мы первым делом создадим Народный фронт по борьбе за права людей. Я могу вам сообщить, что если вы пойдете на это очередное преступление, если вы не остановитесь в своих русофобских и нацистских стремлениях глумиться над людьми русскими, издеваться и дискриминировать, то этот Народный фронт мы будем создавать раньше! Мы не будем дожидаться выхода Айво Петерсона из тюрьмы», – заявил Иванов.
Далее он отмечает, что речь идет о новых процессах в «международных инстанциях» и снова ссылается на «запущенные процессы в ООН».
На сайте партии Koos есть только одна новость, свидетельствующая о разбирательствах на уровне ООН. Опубликована она 16 августа 2024 года с пометкой «Дело Айво Петерсона дошло до Совета ООН по правам человека».
Жалобу, адресованную в том числе и Верховному комиссару по правам человека, составила швейцарская организация Justice pour Tous Internationale («Международное правосудие для всех»). Судя по публикациям на официальном сайте, помимо Петерсона, их волнует также судьба Джулиана Асанжа, а также решение швейцарских властей о запрете деятельности террористической организации ХАМАС на территории страны. Примечательно, что к жалобе приложен анализ, проведенный профессором международного права Дауэ Корффа, который десять лет назад работал с делом Эдварда Сноудена о сливе секретных документов по поводу операций американской армии, флота и других силовых ведомств. В сентября 2022 года Сноуден получил российское гражданство и с тех пор проживает в России.
Аннотация к анализу Корффа в переводе звучит так: «Дело Айво Петерсона является ярким примером все более похожих на Холодную войну попыток в Европе не только подавить распространение "пророссийской пропаганды и дезинформации" через российские медиа, но и зайти дальше, начав, в духе маккартизма, уголовные преследования – в его случае, по самым серьезным "антигосударственным" обвинениям – в отношении людей, которые всего лишь поддерживают или ретранслируют неугодные инфоматериалы».
И еще один момент. 29 октября, за день до появления упомянутой публикации Олега Иванова в Facebook, глава партии Koos , суд над которым еще продолжается, дал интервью «Нарвской газете». В нем он пообещал принять участие в муниципальных выборах 2025 года. Правда, не уточнил, в каком из местных самоуправлений.
Какую роль на этих выборах будет играть Олег Иванов, находящийся сейчас в России, предсказать сложно.
Комменатрий пресс-секретаря Департамента полиции безопасности Марты Тууль:
- Есть ли у Департамента полиции безопасности какая-либо информация о деятельности Олега Иванова или партии KOOS по созданию «Народного фронта» в Эстонии?
- Российские пропагандисты активно используют термины и события, связанные с восстановлением независимости Эстонии, причем в искаженном значении. Эти не имеющие серьезного содержания идеи распространяются в интересах российской пропаганды с целью дискредитировать эстонское государство и уменьшить поддержку Украины.
- Что было важным для Эстонии на нынешнем Всемирном конгрессе соотечественников?
- Это событие отражает политику раскола западных стран, проводимую Россией. Кремль использует это мероприятие, среди прочего, чтобы оправдать агрессию в Украине, опираясь на поддержку тех представителей русскоязычных сообществ из зарубежных стран, которым Кремль доверяет.
Это пропагандистское мероприятие, скоординированное и согласованное Кремлем, и любое внимание к нему в западных странах, в том числе переоценка его влияния, подпитывает нарративы государства-агрессора о наличии русофобии, страхе перед Россией и прочем.