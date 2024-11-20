Суд приговорил обвиняемого в киберпреступлении к тюремному сроку

Согласно обвинению государственной прокуратуры, подсудимый модифицировал программу Evilginx, предназначенную для совершения киберпреступлений, создав ее собственную версию. Он распространял эту программу, чтобы использовать ее для получения дохода. Несмотря на то, что подсудимый знал о ее криминальном применении, он осознанно адаптировал ее для продажи.

На момент задержания у Абеля не было работы, однако следствие установило, что он получил более 6000 евро преступного дохода от продажи программы. Также на его криптовалютный кошелек было переведено более 40 000 евро в криптовалюте с недоказанным законным происхождением, что позволяет считать эти средства преступным доходом. Суд конфисковал у обвиняемого один компьютер с носителями данных, три смартфона и USB-накопитель.

Киберпреступность как услуга

Прокурор Вахур Верте отметил, что киберпреступления все чаще организуются как сервис. «Различные лица предоставляют услуги, которые позволяют другим совершать преступления и скрывать их следы. Концепция Cybercrime-as-a-Service (CaaS) включает широкий спектр услуг: от разработки технических решений для атак до предоставления услуг по отмыванию денег», - пояснил Верте.

Он добавил, что киберпреступления такого типа могут быть частью сложных международных цепочек. Один продает техническое решение, другой атакует базы данных, третий использует украденные данные, а четвертый помогает скрыть незаконно полученные средства.

Киберпреступное бюро Центральной криминальной полиции в сотрудничестве с прокуратурой за менее чем полгода собрало доказательства, необходимые для передачи дела в суд. Уже через четыре месяца после начала расследования Абель был задержан.

Руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью Аго Амбур отметил, что этот случай уникален. После задержания Абель загрузил в LinkedIn подробное описание своей «карьеры», указав, какие услуги он предлагал, включая фишинговые атаки, взломы и обход систем безопасности.

Кроме того, обвиняемый дал интервью журналисту, находясь под следствием, что является редкостью для подобных дел.

Решение суда пока не вступило в законную силу.