Эксклюзив Посольство Эстонии в Киеве не прекращало свою работу из-за риска воздушных атак, как сделали другие посольства

«Посольство Эстонии в Киеве продолжало работать в обычном режиме, а во время воздушной тревоги работа продолжалась из укрытия. Посольство внимательно следит за указаниями местных властей», - ответили в МИД Эстонии 20 ноября на вопрос Rus.Postimees о том, изменялась ли работы посольства в Киеве.