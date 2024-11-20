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Эксклюзив Посольство Эстонии в Киеве не прекращало свою работу из-за риска воздушных атак, как сделали другие посольства

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Здание МИД Эстонии в Таллинне.
Здание МИД Эстонии в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

МИД Эстонии заявил, что наши дипломаты в Киеве в среду 20 ноября работали в обычном режиме. Утром в среду из-за угрозы массированной атаки России была приостановлена работа посольств США, Испании, Италии и Греции.

«Посольство Эстонии в Киеве продолжало работать в обычном режиме, а во время воздушной тревоги работа продолжалась из укрытия. Посольство внимательно следит за указаниями местных властей», - ответили в МИД Эстонии 20 ноября на вопрос Rus.Postimees о том, изменялась ли работы посольства в Киеве.

20 ноября в Киеве внезапно закрылось посольство США. Вслед за Соединенными Штатами о закрытии для посещений в украинской столице своих посольств объявили Испания, Италия и Греция.

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